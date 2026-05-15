Jaime Vera presenta refuerzo en medio del complejo momento de Rangers: “Ha estado en los microciclos de La Roja”

El técnico rojinegro destacó el potencial del joven atacante que llega a Talca para potenciar una ofensiva que necesita respuestas urgentes.

Rangers de Talca atraviesa una delicada situación en la Primera B. El cuadro rojinegro es actualmente el colista absoluto de la división de plata del fútbol chileno con apenas 3 puntos, luego de un preocupante arranque de temporada.

El elenco dirigido por Jaime Vera registra hasta ahora un balance de 0 partidos ganados, 3 empates y 8 derrotas, números que tienen al conjunto piducano sumido en una profunda crisis futbolística y obligado a reaccionar rápidamente para no complicarse aún más con el descenso.

En medio de ese escenario, el elenco de la Región del Maule comenzó a moverse en el mercado con la intención de reforzar su plantel, especialmente en ofensiva, buscando variantes que puedan ayudar a cambiar el complicado presente del equipo.

Martín Castro, el nuevo refuerzo de Rangers de Talca

Fue el propio “Pillo” Vera quien confirmó en conferencia de prensa la llegada del joven delantero Martín Castro, atacante proveniente desde O’Higgins.

“Viene a préstamo desde O’Higgins. Es un centrodelantero joven, ya lo incorporamos al trabajo y vamos a ver si nos puede ayudar”, comentó el estratega.

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Además, el DT de 63 años destacó las cualidades del atacante. “Tiene muy buenas condiciones, ha estado en los microciclos de la selección chilena y nosotros lo vamos a ayudar para que él también nos aporte cuando necesitemos algún delantero”, remató.

En resumen…