En esta jornada se vivirá un duelo de alto infarto por la última fecha en la Liga del Ascenso, en la que Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se juegan el todo por el todo para lograr subir a la división de honor del fútbol chileno.

Ambos equipos llegan a la jornada final siendo los líderes de la competencia con 52 unidades, en la que por esto en este partido se podría definir al campeón y el que logre el ascenso a la primera división.

Acá en Bolavip Chile, te entregamos todos los panoramas del Deportes Copiapó vs Univerisdad de Concepción, duelo que se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

¿Qué pasa Deportes Copiapó le gana a Universidad de Concepción?

Universidad de Concepción sueña con el ascenso | Foto: Photosport

Si Deportes Copiapó vence a Universidad de Concepción, se consagraría como el campeón de la Liga de Ascenso y lograría su vuelta a la primera división para la temporada 2026.

Por su parte, Universidad de Concepción (52) podría sufrir un duro golpe, ya que tras la derrota no tendría asegurado su segundo puesto para lo que sería los Playoffs del Ascenso, ya que podría ser superado por Cobreloa, quien juega ante Curicó Unido y podría llegar a los 53 puntos.

¿Qué pasa si Universidad de Concepción le gana a Deportes Copiapó?

Si Universidad de Concepción se impone ante Deportes Copipapó se consagraría como el campeón de la Liga de Ascenso y lograría su retorno a la primera división para la próxima temporada.

Por su parte, Deportes Copiapó (52) podría sufrir un inesperado mazazo, ya que tras la derrota no tendría asegurado su segundo puesto para lo que sería los Playoffs del Ascenso, ya que puede ser superado por Cobreloa, quien juega ante Curicó Unido y podría llegar a los 53 puntos.

¿Qué pasa si Deportes Copiapó y Universidad de Concepción empatan?

En caso de que ambos equipos igualen en esta jornada, la lucha por el Ascenso se estiraría a un duelo de definición entre ambos clubes, en una fecha y lugar por confirmar.

Lo que sí, Cobreloa también podría decir algo en una posible definción, ya que ambos equipos en caso de igualar aspiran a los 53 puntos, cifra a la que también podrían llegar los ‘Loínos’ si derrotan a Curicó Unido en la última fecha.

En este caso habría un triple empate de puntos, en la que los dos con mejor diferencia de gol jugarían una final única. Hoy Copiapó tiene +21, Universidad de Concepción +12. y Cobreloa estaría con +6.

Por esto, en caso de igualar Copiapó y Concepción, Cobreloa debería vencer por 7 goles o más a su rival para poder sobrepasar al ‘Campanil’ y así jugar una definción ante el ‘León de Atacama’. Si Cobreloa hace menos de 7 goles, no tendría chances de poder disputar un duelo de definición.

Todo este escenario es en caso de que se ratifique el castigo a Santiago Morning tras la denuncia que ejerció Cobreloa al conjunto ‘Microbusero’ por la presencia de Esteban Paredes en el banco de suplentes.