La Liguilla de Ascenso de la Primera B comienza con uno de los duelos más atractivos: Deportes Concepción recibe a Deportes Antofagasta en un cruce que promete intensidad y mucha presión.

Lo cierto es que el Estadio Ester Roa Rebolledo, en la capital de la Región del Biobío, volverá a jugar su propio partido desde las tribunas.

El “León de Collao” llega con la ilusión intacta tras una sólida campaña en los últimos cinco partidos como local: cuatro victorias y un empate. Por su parte, los Pumas buscarán dejar atrás sus bajos números como visitantes, donde solo suman dos triunfos en sus últimos 12 cotejos.

Joaquín Larrivey liderará el ataque de los Lilas | FOTO: Photosport

El margen de error es mínimo y eso promete un duelo intenso desde el primer minuto.

Últimos enfrentamientos

En la fase regular se vieron las caras dos veces:

Deportes Antofagasta Antofagasta 3 – 1 Deportes Concepción (primera rueda)

Deportes Concepción Concepción 0 – 0 Deportes Antofagasta (segunda rueda)

¿Cuándo juegan Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta?

El partido se disputará este martes 18 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

¿Qué canal transmite el partido?

El duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports, mientras que de manera online se podrá seguir por la plataforma HBO MAX.