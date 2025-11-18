La Liguilla de Ascenso de la Primera B comienza con uno de los duelos más atractivos: Deportes Concepción recibe a Deportes Antofagasta en un cruce que promete intensidad y mucha presión.
Lo cierto es que el Estadio Ester Roa Rebolledo, en la capital de la Región del Biobío, volverá a jugar su propio partido desde las tribunas.
El “León de Collao” llega con la ilusión intacta tras una sólida campaña en los últimos cinco partidos como local: cuatro victorias y un empate. Por su parte, los Pumas buscarán dejar atrás sus bajos números como visitantes, donde solo suman dos triunfos en sus últimos 12 cotejos.
El margen de error es mínimo y eso promete un duelo intenso desde el primer minuto.
Últimos enfrentamientos
En la fase regular se vieron las caras dos veces:
- Deportes Antofagasta Antofagasta 3 – 1 Deportes Concepción (primera rueda)
- Deportes Concepción Concepción 0 – 0 Deportes Antofagasta (segunda rueda)
¿Cuándo juegan Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta?
El partido se disputará este martes 18 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
¿Qué canal transmite el partido?
El duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports, mientras que de manera online se podrá seguir por la plataforma HBO MAX.