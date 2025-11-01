Deportes Temuco tuvo una temporada para el olvido en la Primera B, donde tuvo que esperar hasta las últimas fechas para salvarse definitivamente de caer a la Segunda División Profesional y no clasificó a la liguilla por el ascenso a Primera División.

El más apuntado por los hinchas sureños es nada más ni nada menos que Marcelo ‘Matador’ Salas, presidente de la institución quien reconoció que el cuadro ‘Pije’ está a la venta e incluso reveló el monto por el que podría entregar el poder.

En conversación con TNT Sports una vez finalizado el encuentro entre Temuco y Recoleta, Salas reconoció que “El valor le puede dar uno lo que quiera, pero un club como Deportes Temuco, cuatro millones de dólares debería costar”.

Deportes Temuco tuvo una temporada para el olvido en la B. | Foto: Photosport

“El complejo es particular, el terreno es mío y lo que está arriba se ha puesto para el club, pero el terreno es mío, lo pagué con mi plata y no va incluido en el paquete del club, a no ser que el que llegue interesado quiera comprar el terreno”, agregó.

El Matador aclara diciendo que “Ahí se negocia de otra forma, pero hoy el club es lo que es la afiliación a la ANFP, las platas que recibe ahí, los jugadores que tienen contrato vigente que pertenecen al club, eso es lo que vale el club”.

Ahora, habrá que esperar para ver cómo continua la historia entre Marcelo Salas y Deportes Temuco, donde lo único claro es que hubo un quiebre entre los hinchas y uno de los máximos ídolos del fútbol chileno.

En síntesis

El club Deportes Temuco tuvo que esperar las últimas fechas para salvarse del descenso en la Primera B.

El presidente Marcelo Salas valoró a Deportes Temuco en cuatro millones de dólares en conversación con TNT Sports.

El complejo de Deportes Temuco no está incluido en la venta, ya que el terreno es propiedad particular de Salas.