Cristóbal Campos está marcado a fuego con los colores de Universidad de Chile, toda vez que el ex portero de los azules defendió por largo tiempo el pórtico de la U antes de partir a San Antonio Unido y su posterior accidente que le imposibilitó de seguir jugando de manera profesional.

‘Campitos’ habló con el programa Máximas de TNT Sports y contó las veces que pudo haber dejado al cuadro azul: “Varias veces pide haberme ido de la U. Estuve en Católica también y me quiso Colo Colo”, dijo.

En esa línea, confesó el lazo familiar que lo une con Colo Colo y por qué nunca se decidió por llegar al Estadio Monumental: “Mi familia es toda de Colo Colo, todos. Soy el único que es de la U. No me fui porque ya me sentía parte de la U”, agregó.

Campitos se identifica con la U. | Foto: Photosport

Campos, incluso, reconoce sondeos: “Desde los 13 años. De hecho, a los 14 estuve en Católica. Estuve un par de meses y la U no me quiso dar el pase. Mi familia quería que me fuera a Colo Colo. Era una oportunidad también, pero nunca me arrepiento de las decisiones que tomo”.

“En la U tuve que dejar varias cosas de lado por quedarme ahí. Tuve que firmar un primer contrato que era un sueldo mínimo y con eso me pagaba un arriendo en Santiago y quedaba en cero, con 19 años. Son cosas que yo sé que no haría cualquier arquero tampoco”, complementó.

Lo cierto es que Cristóbal Campos está identificado con Universidad de Chile, pero es de público conocimiento el fanatismo de su hermana -pilar en su recuperación- por el Cacique y los lazos que lo unen con los albos.

