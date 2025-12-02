Rangers de Talca cerró una temporada marcada por la irregularidad, donde el equipo de la Región del Maule no logró el objetivo de regresar a Primera División y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso a manos de San Marcos de Arica.

Ese escenario generó un clima tenso entre el público y varios jugadores del plantel, especialmente tras aquella derrota decisiva, cuando el rendimiento colectivo volvió a quedar bajo cuestionamiento.

En ese contexto, uno de los futbolistas más observados fue Mathías Pinto, delantero formado en Universidad de Chile, quien disputó 11 de los 30 partidos posibles en la campaña de la Primera B. Su rol intermitente y la irregularidad del equipo alimentaron la tensión con un sector de los aficionados.

Salida polémica: Mathías Pinto responde a críticas de los hinchas

Con el ambiente ya enrarecido, la despedida de Pinto parecía una instancia formal para cerrar su ciclo. Sin embargo, el atacante sorprendió al lanzar duros dardos hacia la dirigencia de Rangers a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, cuestionó directamente la forma en que se manejó su recuperación física.

“Pasaron situaciones que no compartí nunca, ya que la forma en que salí no fue una lesión menor. No me permitieron ni una semana recuperarme físicamente en cancha (…) Sí, me recuperé en Meds, entrené todos los días en el gym, pero es muy distinto un gimnasio complementario a una cancha. Pero bueno, siempre fui de frente, dije las cosas de buena manera”, escribió el ariete.

Las reacciones no tardaron. De inmediato aparecieron comentarios criticando su aporte en la temporada y apuntando a su compromiso. “También hace falta la autocrítica personal por la falta de compromiso hacia tus compañeros”, le respondió un hincha. Pinto no se quedó callado: “¿Me pago el pasaje y viajo a Calama? ¿O me meto a la cancha operado? Jajajaja, di alguna h… coherente”.

El cruce siguió escalando. Otro aficionado comentó: “Al fin la directiva hace algo bien: no renovarte”. Y nuevamente el delantero respondió sin filtro: “Quería renovar seguro jajajaja”.

Así, lo que debía ser una despedida formal terminó convertido en una discusión abierta en redes sociales, exponiendo la ruptura total entre el jugador y parte de la hinchada talquina.

En síntesis…