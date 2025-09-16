El entrenador Gustavo Quinteros se había mantenido en la órbita del fútbol chileno tras su salida de Colo Colo, donde sonó como posible reemplazo de Jorge Almirón, pero finalmente su regreso al Estadio Monumental no se concretó.

En paralelo, se especulaba sobre la posibilidad de que el argentino nacionalizado boliviano pudiera sumarse a La Roja, dado su conocimiento de selecciones y su experiencia en el balompié sudamericano, lo que lo convertía en un candidato natural para tomar las riendas del combinado nacional.

Sin embargo, la decisión de Quinteros siempre fue clara: buscar nuevos desafíos en Argentina para acercarse a su familia.

Gustavo Quinteros deja pagando a la ANFP y firma por Independiente

Tras evaluar las ofertas y proyectos disponibles, el técnico de 60 años optó por sumarse a Independiente de Avellaneda, club que atraviesa un momento complicado en la temporada 2025 tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile y mantenerse en los últimos lugares de la Liga Argentina.

Según informó el periodista Germán García Grova, el contrato de Quinteros con el Rojo se extenderá hasta diciembre de 2026.

Quinteros ya dirigió a San Martín de San Juan y a Vélez en Argentina | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Aunque el próximo partido oficial será ante San Lorenzo, todo indica que Quinteros debutará ante Racing, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en su carrera y en la historia reciente de Independiente.