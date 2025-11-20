Tras haberse retirado del fútbol profesional hace unas semanas, finalmente San Luis de Quillota confirmó a Humberto Suazo como su nuevo entrenador para la temporada 2026 donde buscará el ascenso en Primera B.

“¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, escribió el conjunto de la región de Valparaíso en sus redes sociales.

Si bien en un principio Suazo se había integrado al cuerpo técnico de Fernando Guajardo, finalmente el elenco ‘Canario’ decidió que el hombre venido del planeta gol asuma la banca oficialmente para la próxima temporada.

San Luis de Quillota cerró una temporada para el olvido en la Liga de Ascenso donde terminó noveno y no logró clasificar a la liguilla. El fracaso derivó en una poda total del plantel donde sólo cuatro jugadores quedaron con contrato.

Ahora faltará definir el cuerpo técnico del ‘Chupete’ de cara al próximo año. El ex delantero ya había adelantado sus pasos a seguir tras el retiro donde ya estaba trabajando en el cuerpo técnico del elenco quillotano.

“Hemos trabajado un mes. Ha sido una grata experiencia muy linda. El equipo me recibió bien y agradezco la confianza que me dieron. El profe me dio la libertad de expresarme”, dijo hace unas semanas en la revista del Sifup.

Datos clave…