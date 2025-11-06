El esperado inicio de la liguilla de ascenso de la Primera B se ha convertido en un verdadero rompecabezas institucional y disciplinario. Por ahora, la serie de líos en los tribunales de la ANFP mantiene en suspenso el arranque del ‘reducido’ que definirá al segundo equipo ascendido a la máxima categoría.

La resolución de la apelación de Santiago Morning contra la denuncia de Cobreloa, la sanción que dejó sin licencia de clubes a San Marcos de Arica para la temporada 2026, y el castigo pendiente para los jugadores de Deportes Copiapó, tras los graves incidentes ocurridos en su reciente duelo ante Universidad de Concepción, mantienen en vilo total a la Primera B.

Cobreloa espera el fallo del tribunal para determinar si juega desde semifinales o ronda previa (Photosport).

La denuncia de Cobreloa contra el “Chago” podría modificar la tabla de posiciones. Si el tribunal falla a favor de los loínos, el León de Atacama perderá el segundo lugar de la tabla y tendrá que disputar la liguilla desde la ronda previa, cediéndole el lugar en semifinales a los Naranjas.

En paralelo, el caso de San Marcos es aún más grave: la Gerencia de Concesión de Licencias de la ANFP ddeterminó que el club nortino no cumple con los requisitos para competir profesionalmente en 2026, por lo que podría descender a Segunda División y ceder su lugar en la liguilla.

A esto se suman los incidentes de Copiapó, cuyo informe arbitral detalla agresiones, invasión de hinchas al campo de juego y golpes entre jugadores y cuerpos técnicos, hechos que podrían derivar en sanciones ejemplares por parte del Tribunal de Disciplina para el elenco atacameño.

Así se jugará la liguilla de ascenso

Con todo este panorama, la ANFP aún no ha confirmado oficialmente la fecha de inicio de la liguilla, aunque según dio a conocer El Mercurio, el ente ya le comunicó a los clubes que el mini torneo arrancará entre martes 18 y miércoles 19 de noviembre con los duelos de ida, mientras que los choques de revancha se jugarán entre 22 y 23 de este mes.