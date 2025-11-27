Este miércoles se definieron las semifinales de ida de la liguilla de ascenso de Primera B, donde San Marcos de Arica y Deportes Concepción obtuvieron leves ventajas ante Cobreloa y Deportes Copiapó de cara a las revanchas del próximo domingo.
Los ‘Bravos del Morro’ se impusieron en el Carlos Dittborn gracias a las anotaciones de Alfredo Ábalos y Ramón Fernández, quien de penal en los 93’ anotó el 2-1 definitivo.
En tanto, en el Ester Roa Rebolledo el ‘León de Collao’ venció por la mínima tras el penal de Joaquín Larrivey, quien convirtió en gol una polémica mano en el área de los copiapinos.
Ahora, todo se definirá el próximo domingo 30 de noviembre cuando a las 20:30 horas ambas llaves jueguen su partido de vuelta en Calama y Copiapó, respectivamente.
En Bolavip Chile le consultamos a la IA quiénes serán los dos clasificados a la final del reducido. Estos fueron los resultados del modelo predictivo.
Quiénes clasifican a la final del ascenso, según la IA
San Marcos de Arica
- Proyección: San Marcos tiene mayor probabilidad de sostener su ventaja y cerrar la serie, por lo que es el primer proyectado finalista.
Deportes Concepción
- Proyección: Por su orden, energía emocional y ventaja obtenida, Deportes Concepción aparece como favorito para avanzar a la final.
Resultado Liguilla de ascenso
Cuartos de final (ida)
- D Concepción 2-1 D. Antofagasta
- Rangers 0-2 San Marcos
- S. Wanderers 2-2 Cobreloa
Cuartos de final (vuelta)
- San Marcos 1-0 Rangers
- Antofagasta 1-1 Concepción
- Cobreloa 2 (4) -2 (3) Wanderers
Semifinales (ida)
- San Marcos 2-1 Cobreloa
- D. Concepción 1-0 D. Copiapó
Semifinales (vuelta)
Domingo 30 de noviembre
- 20:30 horas Cobreloa vs. San Marcos
- 20:30 horas D. Copiapó vs. D. Concepción