Este miércoles se definieron las semifinales de ida de la liguilla de ascenso de Primera B, donde San Marcos de Arica y Deportes Concepción obtuvieron leves ventajas ante Cobreloa y Deportes Copiapó de cara a las revanchas del próximo domingo.

Los ‘Bravos del Morro’ se impusieron en el Carlos Dittborn gracias a las anotaciones de Alfredo Ábalos y Ramón Fernández, quien de penal en los 93’ anotó el 2-1 definitivo.

San Marcos corre con leve ventaja ante Cobreloa (Photosport).

En tanto, en el Ester Roa Rebolledo el ‘León de Collao’ venció por la mínima tras el penal de Joaquín Larrivey, quien convirtió en gol una polémica mano en el área de los copiapinos.

Ahora, todo se definirá el próximo domingo 30 de noviembre cuando a las 20:30 horas ambas llaves jueguen su partido de vuelta en Calama y Copiapó, respectivamente.

En Bolavip Chile le consultamos a la IA quiénes serán los dos clasificados a la final del reducido. Estos fueron los resultados del modelo predictivo.

Joaquín Larrivey le dio el triunfo a Deportes Conpcepción sobre Deportes Copiapó (Photosport).

Quiénes clasifican a la final del ascenso, según la IA

San Marcos de Arica

Proyección: San Marcos tiene mayor probabilidad de sostener su ventaja y cerrar la serie, por lo que es el primer proyectado finalista.

Deportes Concepción

Proyección: Por su orden, energía emocional y ventaja obtenida, Deportes Concepción aparece como favorito para avanzar a la final.

Resultado Liguilla de ascenso

Cuartos de final (ida)

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

Rangers 0-2 San Marcos

S. Wanderers 2-2 Cobreloa

Cuartos de final (vuelta)

San Marcos 1-0 Rangers

Antofagasta 1-1 Concepción

Cobreloa 2 (4) -2 (3) Wanderers

Semifinales (ida)

San Marcos 2-1 Cobreloa

D. Concepción 1-0 D. Copiapó

Semifinales (vuelta)

Domingo 30 de noviembre