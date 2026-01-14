Santiago Wanderers tomó una dura decisión en la previa de esta temporada. A pesar de su importancia, el conjunto costero se inclinó por la salida de Juan Ignacio Duma: su complejo 2025 le significó despedirse del puerto de Valparaíso.

El delantero sufrió una fractura de tobillo en febrero y en agosto lamentó una rotura de meniscos, lo que llevó a la cúpula caturra a no renovar su contrato. ¿Qué pasará con su futuro?

La propia voz del futbolista respondió a dicha incógnita en conversación con BOLAVIP Chile. Por ahora, no ha tomado una determinación, pero entregó pistas sobre qué se le avecina.

“En este momento es incierto. Estamos en modo espera, hay conversaciones con un par de clubes acá en el medio local y algunos clubes argentinos de Primera B“, comenzó señalando.

Tras ello, el formado de Universidad de Chile agregó: “Así que ahí estamos a la espera de que se resuelva algo positivamente (…) Hubiese sido lindo poder arreglar en algún club para poder tener una buena pretemporada“.

Juan Ignacio Duma quería mantenerse en Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)

La salida de Juan Ignacio Duma de Santiago Wanderers

A su vez, el atacante de 32 años habló de su partida desde La Joya del Pacífico. Tal como ya lo había confesado, los problemas físicos le jugaron en contra: no la pasó bien en la última campaña.

“Fue el temor que tuvieron los dirigentes con el tema de las dos lesiones que yo había tenido. No fue algo profesional o futbolístico (…) No se llegó a acuerdo en el tema económico y quedó en no renovar con el club”, cerró.

En resumen: