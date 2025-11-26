En esta jornada se dará comienzo a lo que son las semifinales de los Playoffs del Ascenso, en la que uno de los duelos de esta fase son el que protagonizarán Deportes Concepción ante Deportes Copiapó.

El duelo de ida entre ambos equipos se disputará en el Estadio Ester Roa de Concepción, en donde el ‘León de Collao’ espera poder sacar ventaja en este primer partido ante el ‘León de Atacama’, en una llave que sin duda promete.

Para lo que será este primer compromiso, desde Bolavip Chile le consultamos a la Inteligencia Artificial sobre su resultado exacto para este partidazo de la Liga de Ascenso, en la que sorprendió.

La IA predice el resultado para el duelo de ida

Para este partido de ida, la IA de ‘X’, ‘Grok’ dejó su pronóstico para este importante duelo, en la que sorprendió a todos con su predicción, señalando que ambos equipos igualarán a un tanto.

Larrivey apunta a ser la gran figura | Foto: Photosport

“Veo un partido trabado, con Concepción presionando arriba y Copiapó defendiendo con uñas y dientes para definir en la vuelta. Apuesto por empate 1-1″.

“Los locales marcan primero (quizá Ovalle de tiro libre), pero los nortinos igualan con un cabezazo en un corner. Así, todo abierto para el 30 de noviembre en Copiapó”, fue la predicción de la IA.

Con este pronóstico en la mesa, ambos equipos saltarán al campo de juego a dar vida a estos primeros 90 minutos, en la que buscarán lograr una ventaja para el duelo de vuelta y así dar un paso para la final de estos Playoffs de Ascenso.

El duelo entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó se disputará este miércoles 26 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

