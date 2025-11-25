Deportes Concepción vive un momento importantísimo en la Primera B y se prepara para disputar las semifinales de la Liguilla de Ascenso, donde enfrentará en la ida a Deportes Copiapó en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En este contexto, el protagonismo de su delantero estrella Joaquín Larrivey no ha pasado desapercibido: acumula 20 goles en 37 partidos entre Primera B, Copa Chile y Liguilla de Ascenso.

Los goles del exjugador de Universidad de Chile ilusionan a toda la ciudad de Concepción, que sueña con el regreso del León de Collao a la Primera División.

Todas las fichas de los hinchas lilas están puestas en Joaquín Larrivey | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Patricio Almendra alucina con el nivel de Joaquín Larrivey

En conversación con Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el entrenador Patricio Almendra destacó el impacto del argentino en el equipo, resaltando su capacidad para definir partidos y su influencia dentro del plantel.

“Joaquín Larrivey para nosotros es nuestro referente, es un jugador que nos gana partidos con su jerarquía y olfato goleador. Es un profesional 100 por ciento y lo abalan los números”

Además, comparó al delantero con históricos del club: “Yo lo puse a la altura del Pelao Montecinos, de Juan Carlos Almada, de lo que fue acá en Concepción por el cariño que le entrega a él”.

El exfutbolista también destacó la versatilidad de Larrivey y la necesidad de construir el juego en torno a él. “Hay que jugar para él, no basta solamente con tener un goleador y hay que llegar con distintas fases. Es completo porque cuando desciende es un muy buen jugador. Estamos muy contentos con él”, remató.

En síntesis…

Joaquín Larrivey se ha convertido en la referencia de Deportes Concepción en su lucha por ascender a Primera División.