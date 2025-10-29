El hoy ex delantero, Humberto Suazo ha hecho noticia en los últimos días tras lo que fue su retiro del fútbol, en la que sin duda esta acción de ‘Chupete’ ha generado un sentimiento de nostalgia tremenda, en la que se cierra el capítulo a una carrera maravillosa.

Dentro de lo que fue su prestigiosa carrera, una gran duda quedó en lo que fue su salida de la Selección Chilena, en la que tras la llegada de Jorge Sampaoli, el goleador no tuvo mucha acción y solo tuvo un debut y despedida con el ‘Casildense’ al mando.

En las últimas horas, Humberto Suazo conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y reveló la razón por la que cortó su proceso en la Selección Chilena, en la que indicó que le hizo llegar una carta a Jorge Sampaoli para no volver al equipo de todos.

“El otro día escuché a Jean por lo de Sampaoli. Yo mandé la carta, no me gustó la forma por un viaje a España, viajé muchas horas, jugué de un día para otro y tuve una lesión en la espalda. Tomé la decisión de quedarme en Monterrey”, declaró.

Suazo y su ausencia en La Roja de Sampaoli | Foto: Photosport

Finalmente, Suazo indicó que su decisión fue pensando en lo que era su dicho presente, en la que no se veía con cabida dentro del equipo de Jorge Sampaoli y tomó la preferencia en su club de aquel entonces, hablando que siempre con sus decisiones logró hacer lo que siempre prefería.

“Yo jugué donde quise jugar. Tuve varias opciones de irme a varios equipos, quedarme en España, pero cuando me sentí incómodo siempre me fui”, cerró.