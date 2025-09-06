Este fin de semana no hay descanso en la Primera B pese a la fecha FIFA de septiembre, ya que de igual forma se está disputando la jornada 24 de la Liga de Ascenso.

En la jornada sabatina se disputaron cuatro partidos, donde hay un nuevo líder tras el triunfo de Universidad de Concepción de visita ante Rangers de Talca en Cauquenes.

El Campanil se subió a la primera posición con 42 puntos, superando a Deportes Copiapó que se enredó de visita ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker en la capital de La Araucanía.

El León de Atacama iba ganado por 2-0 hasta los 85 minutos, cuando comenzó la remontada del Indio Pije, con goles de Matías Donoso y Felipe Reynero en los descuentos, haciendo efectiva la ley del ex.

Con este resultado el equipo nortino quedó en la segunda ubicación con 41 puntos, mientras que Temuco está undécimo con 28 unidades, fuera de la zona de liguilla.

Otro que dejó escapar puntos en la lucha por el ascenso directo es Santiago Wanderers, que abrió la fecha este sábado y se inclinó por 3-2 ante San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña.

Los Caturros están terceros con 38 puntos y aquella posición la podrían perder mañana (domingo) según lo que pueda hacer San Marcos de Arica (37 pts.) frente a Deportes Recoleta en Santiago.

Universidad de Concepción es el nuevo líder de la Liga de Ascenso 2025. (Foto: @FutbolUdeC)

La tabla de posiciones de la Primera B 2025: