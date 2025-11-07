La esperada Liguilla de Ascenso de la Primera B continúa en suspenso y sin fecha definida para su inicio, debido a los problemas disciplinarios y administrativos que aún afectan a algunos clubes involucrados. El principal motivo del retraso es la apelación presentada por Santiago Morning ante la sanción de seis puntos menos y una multa de 500 UF, tras haber incluido a su gerente deportivo, Esteban Paredes, en la banca durante varios partidos del torneo.

El castigo al “Chago” complica directamente la programación de la liguilla, ya que uno de los encuentros involucrados en la denuncia fue el triunfo 3-0 sobre Cobreloa, que podría revertirse a un 0-3 administrativo, alterando la tabla final y, por tanto, los emparejamientos de la postemporada.

Deportes Copiapó espera expectante el fallo de la ANFP (Photosport).

Santiago Morning presentó apelación

De acuerdo con información de Radio ADN Santiago Morning presentó su apelación este jueves ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, y se espera que la audiencia se lleve a cabo entre martes y miércoles de la próxima semana. La resolución será clave para definir el calendario final.

Si el fallo inicial se mantiene, Cobreloa subiría al segundo lugar de la tabla y avanzaría directamente a las semifinales de la liguilla, mientras que Deportes Copiapó enfrentaría a Santiago Wanderers en la ronda inicial. En caso contrario, si la apelación del cuadro microbusero prospera, el “León de Atacama” ocuparía ese cupo y los loínos serían los que choquen ante los caturros.

Por ahora, la ANFP mantiene en pausa la programación, a la espera de una resolución judicial que despeje el panorama. Eso sí, según El Mercurio, el organismo ya le informó a los clubes que el ‘mini torneo’ comenzaría a disputarse entre martes 18 y miércoles 19 de noviembre con los duelos de ida, mientras que los choques de revancha se jugarán entre 22 y 23 de este mes.

