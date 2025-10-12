Cobreloa lo ganó en la agonía y sueña con el título de Primera B. El cuadro local se impuso por 2 a 1 en los descuentos ante Deportes Temuco, logrando escalar hasta la tercera posición de la tabla.
Roberto Riveros anotó el 1 a 0 en el Zorros del Desierto complicando al elenco de César Bravo como visitante. Sin embargo, el cuadro naranja buscó el empate hasta el cansancio lográndolo sobre la hora.
Fue recién a los 85′ que Álvaro Delgado logró marcar la paridad en el norte. El empate de los “Zorros” vino desde los doce pasos.
Pero los locales no se querían conformar con el empate y salieron a buscar dar vuelta el marcador a como dé lugar. Los 94′, César Huanca puso en ventaja a los loínos desatando el grito de gol en toda Calama.
Con este resultado, Cobreloa escala hasta la tercera posición de la tabla con 44 puntos y queda a cuatro del líder Deportes Copiapó. En tanto, el “Pije” sigue en zona de peligro con 29 unidades en la duodécima casilla.
Así queda la tabla de Primera B tras el triunfazo de Cobreloa sobre Deportes Temuco
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Racha
|1
|Copiapó
|27
|13
|9
|5
|36
|17
|+19
|48
|GEEGG
|2
|Univ. Concepción
|26
|14
|4
|8
|33
|21
|+12
|46
|GGGEG
|3
|Cobreloa
|27
|12
|8
|7
|40
|39
|+1
|44
|EEPGG
|4
|San Marcos
|27
|12
|6
|9
|35
|34
|+1
|42
|EEGEP
|5
|Santiago Wanderers
|27
|10
|11
|6
|40
|32
|+8
|41
|EPEEE
|6
|Concepción
|27
|11
|6
|10
|38
|34
|+4
|39
|GGPGE
|7
|Antofagasta
|26
|9
|10
|7
|37
|29
|+8
|37
|GEGEP
|8
|San Luis
|26
|9
|9
|8
|28
|30
|-2
|36
|EEGGE
|9
|Rangers
|26
|7
|13
|6
|29
|29
|0
|34
|EEPGE
|10
|Recoleta
|26
|8
|9
|9
|25
|30
|-5
|33
|EPEPP
|11
|Magallanes
|27
|7
|8
|12
|25
|30
|-5
|29
|GGGPP
|12
|Temuco
|27
|6
|11
|10
|29
|36
|-7
|29
|EEEPE
|13
|Curicó Unido
|26
|6
|9
|11
|30
|34
|-4
|27
|PEPPG
|14
|Unión San Felipe
|27
|7
|6
|14
|27
|35
|-8
|27
|PGPPE
|15
|Santa Cruz
|27
|6
|9
|12
|28
|37
|-9
|27
|PPEPE
|16
|Santiago Morning
|27
|8
|8
|11
|21
|34
|-13
|23
|PPEEG
Leyenda racha: G = Ganó, E = Empate, P = Perdió