Cobreloa lo ganó en la agonía y sueña con el título de Primera B. El cuadro local se impuso por 2 a 1 en los descuentos ante Deportes Temuco, logrando escalar hasta la tercera posición de la tabla.

Roberto Riveros anotó el 1 a 0 en el Zorros del Desierto complicando al elenco de César Bravo como visitante. Sin embargo, el cuadro naranja buscó el empate hasta el cansancio lográndolo sobre la hora.

Fue recién a los 85′ que Álvaro Delgado logró marcar la paridad en el norte. El empate de los “Zorros” vino desde los doce pasos.

Pero los locales no se querían conformar con el empate y salieron a buscar dar vuelta el marcador a como dé lugar. Los 94′, César Huanca puso en ventaja a los loínos desatando el grito de gol en toda Calama.

Con este resultado, Cobreloa escala hasta la tercera posición de la tabla con 44 puntos y queda a cuatro del líder Deportes Copiapó. En tanto, el “Pije” sigue en zona de peligro con 29 unidades en la duodécima casilla.

Así queda la tabla de Primera B tras el triunfazo de Cobreloa sobre Deportes Temuco

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Racha 1 Copiapó 27 13 9 5 36 17 +19 48 G E E G G 2 Univ. Concepción 26 14 4 8 33 21 +12 46 G G G E G 3 Cobreloa 27 12 8 7 40 39 +1 44 E E P G G 4 San Marcos 27 12 6 9 35 34 +1 42 E E G E P 5 Santiago Wanderers 27 10 11 6 40 32 +8 41 E P E E E 6 Concepción 27 11 6 10 38 34 +4 39 G G P G E 7 Antofagasta 26 9 10 7 37 29 +8 37 G E G E P 8 San Luis 26 9 9 8 28 30 -2 36 E E G G E 9 Rangers 26 7 13 6 29 29 0 34 E E P G E 10 Recoleta 26 8 9 9 25 30 -5 33 E P E P P 11 Magallanes 27 7 8 12 25 30 -5 29 G G G P P 12 Temuco 27 6 11 10 29 36 -7 29 E E E P E 13 Curicó Unido 26 6 9 11 30 34 -4 27 P E P P G 14 Unión San Felipe 27 7 6 14 27 35 -8 27 P G P P E 15 Santa Cruz 27 6 9 12 28 37 -9 27 P P E P E 16 Santiago Morning 27 8 8 11 21 34 -13 23 P P E E G

/* Tabla responsive y simple, compatible con WP */ .pk-table-wrap{overflow-x:auto} .pk-standings{width:100%;border-collapse:collapse;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,Cantarell,’Helvetica Neue’,Arial,sans-serif;font-size:14px} .pk-standings th,.pk-standings td{padding:.6rem .5rem;border-bottom:1px solid #e6e6e6;white-space:nowrap} .pk-standings thead th{position:sticky;top:0;background:#0a0f14;color:#fff;text-align:left;font-weight:700} .pk-standings tbody tr:nth-child(even){background:#fafafa} .pk-standings td.num{text-align:right} .pk-team{display:flex;align-items:center;gap:.5rem} .pk-form{display:flex;gap:.25rem;justify-content:flex-start} .pk-badge{display:inline-block;min-width:1.6rem;padding:.2rem .4rem;border-radius:.35rem;text-align:center;font-weight:700;color:#fff;font-size:.75rem;line-height:1} .pk-badge.W{background:#22c55e} /* Ganó */ .pk-badge.D{background:#9ca3af} /* Empate */ .pk-badge.L{background:#ef4444} /* Perdió */ @media (max-width:720px){ .pk-standings th:nth-child(6), .pk-standings td:nth-child(6), /* P */ .pk-standings th:nth-child(7), .pk-standings td:nth-child(7), /* GF */ .pk-standings th:nth-child(8), .pk-standings td:nth-child(8) /* GC */ {display:none} }

Leyenda racha: G = Ganó, E = Empate, P = Perdió