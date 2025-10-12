Cobreloa lo ganó en la agonía y sueña con el título de Primera B. El cuadro local se impuso por 2 a 1 en los descuentos ante Deportes Temuco, logrando escalar hasta la tercera posición de la tabla.

Roberto Riveros anotó el 1 a 0 en el Zorros del Desierto complicando al elenco de César Bravo como visitante. Sin embargo, el cuadro naranja buscó el empate hasta el cansancio lográndolo sobre la hora.

Fue recién a los 85′ que Álvaro Delgado logró marcar la paridad en el norte. El empate de los “Zorros” vino desde los doce pasos.

Pero los locales no se querían conformar con el empate y salieron a buscar dar vuelta el marcador a como dé lugar. Los 94′, César Huanca puso en ventaja a los loínos desatando el grito de gol en toda Calama.

Con este resultado, Cobreloa escala hasta la tercera posición de la tabla con 44 puntos y queda a cuatro del líder Deportes Copiapó. En tanto, el “Pije” sigue en zona de peligro con 29 unidades en la duodécima casilla.

Así queda la tabla de Primera B tras el triunfazo de Cobreloa sobre Deportes Temuco

/* Tabla responsive y simple, compatible con WP */ .pk-table-wrap{overflow-x:auto} .pk-standings{width:100%;border-collapse:collapse;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,Cantarell,’Helvetica Neue’,Arial,sans-serif;font-size:14px} .pk-standings th,.pk-standings td{padding:.6rem .5rem;border-bottom:1px solid #e6e6e6;white-space:nowrap} .pk-standings thead th{position:sticky;top:0;background:#0a0f14;color:#fff;text-align:left;font-weight:700} .pk-standings tbody tr:nth-child(even){background:#fafafa} .pk-standings td.num{text-align:right} .pk-team{display:flex;align-items:center;gap:.5rem} .pk-form{display:flex;gap:.25rem;justify-content:flex-start} .pk-badge{display:inline-block;min-width:1.6rem;padding:.2rem .4rem;border-radius:.35rem;text-align:center;font-weight:700;color:#fff;font-size:.75rem;line-height:1} .pk-badge.W{background:#22c55e} /* Ganó */ .pk-badge.D{background:#9ca3af} /* Empate */ .pk-badge.L{background:#ef4444} /* Perdió */ @media (max-width:720px){ .pk-standings th:nth-child(6), .pk-standings td:nth-child(6), /* P */ .pk-standings th:nth-child(7), .pk-standings td:nth-child(7), /* GF */ .pk-standings th:nth-child(8), .pk-standings td:nth-child(8) /* GC */ {display:none} }
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Racha
1Copiapó2713953617+1948GEEGG
2Univ. Concepción2614483321+1246GGGEG
3Cobreloa2712874039+144EEPGG
4San Marcos2712693534+142EEGEP
5Santiago Wanderers27101164032+841EPEEE
6Concepción27116103834+439GGPGE
7Antofagasta2691073729+837GEGEP
8San Luis269982830-236EEGGE
9Rangers2671362929034EEPGE
10Recoleta268992530-533EPEPP
11Magallanes2778122530-529GGGPP
12Temuco27611102936-729EEEPE
13Curicó Unido2669113034-427PEPPG
14Unión San Felipe2776142735-827PGPPE
15Santa Cruz2769122837-927PPEPE
16Santiago Morning2788112134-1323PPEEG

Leyenda racha: G = Ganó, E = Empate, P = Perdió