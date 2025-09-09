Deportes Antofagasta tuvo una gran goleada por 4-0 ante Santiago Morning. Un resultado que le permite ilusionarse con el ascenso de la mano de un entrenador especialista en la materia: Luis Marcoleta. Sin embargo, en el encuentro fueron expulsados Richard Paredes y Tobías Figueroa, por lo que no todo fue bueno.

En el caso de Paredes recibió la tarjeta roja tras una doble amarilla. En su informe arbitral, el silbante Mathías Riquelme relató el motivo de la segunda cartulina. “Ser culpable de conducta antideportiva; Ser culpable de conducta antideportiva, En la disputa de un balón con un adversario, le da un golpe temerario con su antebrazo en la cara”.

Tobías Figueroa en tanto marcó el cuarto gol de los Pumas con un muy buen remate de cabeza a los 73’. Sin embargo fue expulsado casi un minuto después luego de ir a protestar al árbitro luego de una infracción a Maximiliano Cuadra.

En el momento no se entendió que pasaba. No obstante, el propio árbitro Mathías Riquelme consignó un insulto de Figueroa. “Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza; Luego de ser amonestado, me grita eres un payaso cu…”.

De esta manera, el centrodelantero arriesga una sanción que va entre las dos y cinco fechas, situación que complica a Deportes Antofagasta. Esto se deberá resolver en el Tribunal de Disciplina.

“Protestar con gestos o palabras las decisiones del árbitro o árbitros asistentes, de uno o tres juegos. Si este tipo de infracción se cometiese con injuria, grosería o menoscabando la imagen, dignidad o autoridad de alguno de ellos, la sanción será de dos a cinco juegos de suspensión”, señala el código de penalidades.

El partido que se viene para Deportes Antofagasta por la fecha 25 de la Primera B

Deportes Antofagasta marcha en el quinto puesto con 36 puntos, a seis del puntero Universidad de Concepción, con seis fechas aún por jugar en el Campeonato de Primera B. Los Pumas visitarán a Deportes Copiapó el lunes 15 de septiembre a las 20:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.