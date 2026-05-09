Tras Deportes Recoleta vs. Deportes Santa Cruz: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Deportes Recoleta se impuso por la mínima ante Deportes Santa Cruz gracias a un autogol tras un insólito error de un defensor y el portero visitante.

La Primera B sigue desarrollándose con una tabla cada vez más apretada, donde cada punto comienza a pesar en la lucha por el ascenso a Primera División y también por la permanencia.

En ese escenario, Deportes Recoleta, uno de los equipos instalados en la parte alta de la clasificación, recibió a Deportes Santa Cruz, conjunto que lucha en la zona baja.

¿Cómo finalizó el encuentro por la fecha 11? El encuentro terminó con triunfo por 1 a 0 del Reco ante los Unionistas, en un partido que se definió por un autogol del defensor Brian Camisassa tras un insólito error del portero Juan Ignacio Dobboletta, quien protagonizó un “blooper” que terminó marcando el resultado.

Los jugadores de Recoleta celebrando el triunfo ante Santa Cruz | FOTO: @deportes.recoletasadp

Con este resultado, el equipo dirigido por Francisco Arrué se mantiene firme en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los de Dalcio Giovagnoli siguen sin poder salir de la zona baja del campeonato.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 11 8 1 2 21 8 +13 25 2 San Marcos 11 7 1 3 17 9 +8 22 3 Antofagasta 10 6 1 3 19 11 +8 19 4 Puerto Montt 11 6 1 4 14 12 +2 19 5 Recoleta 10 5 3 2 20 18 +2 18 6 Santiago Wanderers 11 4 3 4 17 15 +2 15 7 Magallanes 11 4 2 5 18 17 +1 14 8 Temuco 11 4 2 5 15 15 0 14 9 U. Española 11 4 2 5 13 14 -1 14 10 San Luis 11 4 2 5 15 21 -6 14 11 Curicó Unido 11 4 2 5 12 18 -6 14 12 Iquique 10 3 2 5 11 15 -4 11 13 Copiapó 10 2 3 5 11 16 -5 9 14 Unión San Felipe 10 3 0 7 7 14 -7 9 15 Santa Cruz 10 3 0 7 13 19 -6 9 16 Rangers 11 1 1 9 9 22 -13 4