El conjunto rojinegro está hundido en el último lugar de la Primera B con apenas 3 puntos y sin triunfos. El 'Hueso' será el tercer DT en la temporada.

Finalmente Rangers de Talca tiene nuevo entrenador. El conjunto rojinegro, que vive una crisis histórica y que lo tiene hundido en el fondo de la tabla de Primera B, confirmó durante esta jornada a Ivo Basay como director técnico para lo que resta de temporada.

Tal como había adelantado Bolavip Chile, el “Hueso” era el principal candidato de la dirigencia talquina tras la salida de Jaime Vera, quien fue despedido luego de la derrota frente a Unión San Felipe. El “Pillo” apenas duró ocho partidos y no pudo revertir el complejo presente de los piducanos.

Ivo Basay vuelve a dirigir en el fútbol chileno.

Este martes, el elenco del Maule confirmó en sus redes sociales la llegada del exdelantero. “Querida comunidad rojinegra, les presentamos al nuevo director técnico de Rangers de Talca para la temporada 2026. Le damos la más cordial bienvenida a Ivo Basay Hatibovic”, anunciaron..

“El “Hueso”, con una amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, tanto como jugador como entrenador, asume el desafío de liderar al Rojinegro en esta nueva etapa, aportando toda su experiencia, carácter y liderazgo al banco talquino”, agregaron.

Asimismo, se confirmó que el exentrenador de Colo Colo y Santiago Wanderers llegará a Talca junto a Claudio Arbiza como ayudante técnico e Ítalo Traverso como preparador físico.

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La situación del conjunto piducano es alarmante. Rangers marcha en el último lugar de la tabla con apenas tres puntos y todavía no conoce de victorias en el campeonato. Antes de Vera, el club ya había cesado a Erwin Durán, quien alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos antes de dejar su cargo.

En síntesis…