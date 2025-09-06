Este fin de semana inició una nueva fecha de la Liga de Ascenso en el fútbol chileno, en la que dos partidazos daban el vamos a lo que es la 24° fecha de la Primera B que está de infarto.

Rangers de Talca y Universidad de Concepción se veían las caras en un importante compromiso, en la que el conjunto del ‘Campanil’ se impuso por 1-0, resultado que lo lleva a la cima del torneo de la competencia.

Por otra parte, Santiago Wanderers, otro de los equipos que tenía la oportunidad de acercarse a la cima, perdió la gran chance de acercarse a la cima al caer por 3-2 en su visita a San Luis de Quillota.

Con ese resultado, San Luis escaló al noveno lugar llegando a las 32 unidades, a un paso de los Playoffs por el Ascenso, mientras que Santiago Wanderers quedó en el tercer lugar con 38 puntos, a cuatro puntos del líder, Universidad de Concepción.

San Luis venció a S. Wanderers | Foto: Photosport

