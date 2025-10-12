Luego de perder la punta tras el triunfo de Deportes Copiapó ante San Marcos de Arica, este domingo la Universidad de Concepción retomó el liderato de la Primera B luego de superar 2-0 a Curicó Unido en el cierre dominical de la Fecha 27 de la Liga de Ascenso.
El conjunto del ‘Campanil’ trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y consolidó su favoritismo para conseguir el título y el boleto a la Primera División a falta de 3 fechas para el final, donde tendrá que aguantar la presión del ‘Leon de Atacama’ y Cobreloa.
En un trámite donde los penquistas fueron superiores de principio a fin, los goles de Luis Rojas (69’) y Yerco Oyanedel (74’) le dieron el triunfo a una Universidad de Concepción que sueña con el retorno a la máxima división tras el descenso del 2021 ante Colo Colo.
Con este resultado, el Campanil llegó a 49 puntos, seguido de Deportes Copiapó (48) que busca volver a Primera División tras perder la categoría el año pasado. Además, Cobreloa, que también aspira al cupo directo, llegó a 44 puntos tras el agónico triunfo ante Deportes Temuco.
En la próxima fecha, los universitarios visitarán a Deportes Antofagasta el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas, mientras que Curicó Unido será local ante Santiago Wanderers el día sábado 18 en el mismo horario.
Tabla de posiciones Primera B
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Universidad de Concepción
|27
|15
|4
|8
|35
|21
|14
|49
|2
|Copiapó
|27
|13
|9
|5
|36
|17
|19
|48
|3
|Cobreloa
|27
|12
|8
|7
|40
|39
|1
|44
|4
|San Marcos
|27
|12
|6
|9
|35
|34
|1
|42
|5
|Santiago Wanderers
|27
|10
|11
|6
|40
|32
|8
|41
|6
|Deportes Concepción
|27
|11
|6
|10
|38
|34
|4
|39
|7
|Antofagasta
|26
|9
|10
|7
|37
|29
|8
|37
|8
|San Luis
|26
|9
|9
|8
|28
|30
|-2
|36
|9
|Rangers
|26
|7
|13
|6
|29
|29
|0
|34
|10
|Recoleta
|26
|8
|9
|9
|25
|30
|-5
|33
|11
|Magallanes
|27
|7
|8
|12
|25
|30
|-5
|29
|12
|Deportes Temuco
|27
|6
|11
|10
|29
|36
|-7
|29
|13
|Curicó Unido
|27
|6
|9
|12
|30
|36
|-6
|27
|14
|Unión San Felipe
|27
|7
|6
|14
|27
|35
|-8
|27
|15
|Santa Cruz
|27
|6
|9
|12
|28
|37
|-9
|27
|16
|Santiago Morning
|27
|8
|8
|11
|21
|34
|-13
|23