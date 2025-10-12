Luego de perder la punta tras el triunfo de Deportes Copiapó ante San Marcos de Arica, este domingo la Universidad de Concepción retomó el liderato de la Primera B luego de superar 2-0 a Curicó Unido en el cierre dominical de la Fecha 27 de la Liga de Ascenso

El conjunto del ‘Campanil’ trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y consolidó su favoritismo para conseguir el título y el boleto a la Primera División a falta de 3 fechas para el final, donde tendrá que aguantar la presión del ‘Leon de Atacama’ y Cobreloa.

En un trámite donde los penquistas fueron superiores de principio a fin, los goles de Luis Rojas (69’) y Yerco Oyanedel (74’) le dieron el triunfo a una Universidad de Concepción que sueña con el retorno a la máxima división tras el descenso del 2021 ante Colo Colo. 

Con este resultado, el Campanil llegó a 49 puntos, seguido de Deportes Copiapó (48) que busca volver a Primera División tras perder la categoría el año pasado. Además, Cobreloa, que también aspira al cupo directo, llegó a 44 puntos tras el agónico triunfo ante Deportes Temuco. 

En la próxima fecha, los universitarios visitarán a Deportes Antofagasta el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas, mientras que Curicó Unido será local ante Santiago Wanderers el día sábado 18 en el mismo horario.

Tabla de posiciones Primera B

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Universidad de Concepción 27 15 4 8 35 21 14 49
2 Copiapó 27 13 9 5 36 17 19 48
3 Cobreloa 27 12 8 7 40 39 1 44
4 San Marcos 27 12 6 9 35 34 1 42
5 Santiago Wanderers 27 10 11 6 40 32 8 41
6 Deportes Concepción 27 11 6 10 38 34 4 39
7 Antofagasta 26 9 10 7 37 29 8 37
8 San Luis 26 9 9 8 28 30 -2 36
9 Rangers 26 7 13 6 29 29 0 34
10 Recoleta 26 8 9 9 25 30 -5 33
11 Magallanes 27 7 8 12 25 30 -5 29
12 Deportes Temuco 27 6 11 10 29 36 -7 29
13 Curicó Unido 27 6 9 12 30 36 -6 27
14 Unión San Felipe 27 7 6 14 27 35 -8 27
15 Santa Cruz 27 6 9 12 28 37 -9 27
16 Santiago Morning 27 8 8 11 21 34 -13 23