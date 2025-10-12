Luego de perder la punta tras el triunfo de Deportes Copiapó ante San Marcos de Arica, este domingo la Universidad de Concepción retomó el liderato de la Primera B luego de superar 2-0 a Curicó Unido en el cierre dominical de la Fecha 27 de la Liga de Ascenso.

El conjunto del ‘Campanil’ trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y consolidó su favoritismo para conseguir el título y el boleto a la Primera División a falta de 3 fechas para el final, donde tendrá que aguantar la presión del ‘Leon de Atacama’ y Cobreloa.

En un trámite donde los penquistas fueron superiores de principio a fin, los goles de Luis Rojas (69’) y Yerco Oyanedel (74’) le dieron el triunfo a una Universidad de Concepción que sueña con el retorno a la máxima división tras el descenso del 2021 ante Colo Colo.

Con este resultado, el Campanil llegó a 49 puntos, seguido de Deportes Copiapó (48) que busca volver a Primera División tras perder la categoría el año pasado. Además, Cobreloa, que también aspira al cupo directo, llegó a 44 puntos tras el agónico triunfo ante Deportes Temuco.

En la próxima fecha, los universitarios visitarán a Deportes Antofagasta el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas, mientras que Curicó Unido será local ante Santiago Wanderers el día sábado 18 en el mismo horario.

Tabla de posiciones Primera B