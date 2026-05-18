Decisión tomada: Colo Colo se desprenderá de este jugador cuando termina la primera rueda

En el Monumental habrían tomado una decisión con uno de los canteranos del club que apenas suma minutos esta temporada.

Colo Colo se consolidó como líder del campeonato nacional tras la contundente goleada 6-2 sobre Ñublense: los albos sumaron 27 puntos y le sacaron cinco cuerpos de ventaja a Huachipato, su más cercano perseguidor. Sin embargo, en Macul ya comenzaron a planificar el segundo semestre y una de las primeras decisiones estaría relacionada con la salida de un canterano albo.

Se trata del lateral izquierdo Cristián Riquelme, jugador que no ha logrado encontrar espacio en el plantel dirigido por Fernando Ortiz y que tendría prácticamente sellada su salida a préstamo una vez finalice la primera rueda del campeonato.

El joven defensor apenas suma minutos durante esta temporada: jugó 15 minutos ante Deportes Limache en la primera fecha del torneo y acumuló otros 71 minutos en la Copa de la Liga, cifras que terminaron inclinando la balanza respecto a su futuro inmediato.

Cristián Riquelme también vio acción durante la pretemporada de Colo Colo (Photosport).

La información fue revelada por Cristián Alvarado en el programa “Los Tenores” Radio ADN, donde aseguró que la determinación ya estaría tomada al interior de Blanco y Negro. “La información que tengo a esta hora es que sí o sí el jugador va a dejar Colo Colo este semestre, cuando termine la primera parte del año, y va a ser enviado a préstamo. No va a continuar en Colo Colo para ser cedido a préstamo Cristián Riquelme”, afirmó el reportero.

La intención en el Monumental es que el defensor pueda sumar continuidad y experiencia en otro club, buscando potenciar su desarrollo antes de regresar eventualmente a pelear un lugar en el primer equipo albo.

Publicidad

En síntesis…