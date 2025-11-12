El Tribunal de Disciplina aplicó un durísimo castigo a varios jugadores de Deportes Copiapó tras los graves incidentes ocurridos en el epílogo del duelo ante Universidad de Concepción que terminó con triunfo y ascenso para el Campanil tras imponerse 3-0 en el Luis Valenzuela Hermosilla.

El más perjudicado fue el defensa Jairo Coronel, quien tras un arranque de ira, agredió con golpes de puño a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico del conjunto penquista. La agresión derivó en una denuncia ante Carabineros contra el futbolista uruguayo quien posteriormente fue detenido por la policía y formalizado en tribunales.

Fuertes castigos en Deportes Copiapó

De esta forma, el Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó una severa sanción contra Coronel, quien recibió 6 partidos de suspensión y se perderá toda la liguilla de ascenso con el León de Atacama. El uruguayo deberá cumplir, incluso, el castigo la próxima temporada.

Otros dos jugadores de Deportes Copiapó fueron sancionados y se perderán las semifinales de la Liguilla: Agustín Ortiz recibió dos fechas de castigo, mientras que el arquero Julio Fierro deberá cumplir una jornada de suspensión. Ambos estuvieron involucrados en los incidentes ocurridos tras el partido.

Ahora solo resta conocer la sanción que aplicará el Tribunal a Deportes Copiapó por los hechos registrados en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde incluso un hincha ingresó al campo para agredir a futbolistas de Universidad de Concepción.

