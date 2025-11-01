Universidad de Chile tiene que mirar de reojo el título de Universidad de Concepción en la Primera B. ¿Por qué? Hay dos motivos para que los azulen tomen con atención dicho logro.

Uno de ellos: la participación en la escuadra sureña de diversos jugadores que alguna vez pasaron por la institución laica. El ejemplo más fiel es el de Osvaldo González, ídolo en ambos clubes.

A sus 41 años, lideró al camarín penquista en su gloriosa temporada para volver a la categoría de honor. Fue acompañado de nombres como Luis Rojas y Bastián Ubal, que se forjaron en las series inferiores de los azules.

Dichos casos son similares a los de Jeison Fuentealba y Renato Cordero, aunque con una importante diferencia: estos dos últimos siguen perteneciendo a Universidad de Chile.

Osvaldo González es una leyenda en Universidad de Chile y Universidad de Concepción. (Imagen: Photosport)

Por ende, deben volver al Centro Deportivo Azul en las próximas semanas para evaluar su futuro. ¿Tendrán una opción en el equipo que los formó? Una incógnita que deberá ser resuelta en breve.

Hay que consignar que ambos volantes concluyen sus respectivos contratos con U. de Chile en diciembre de 2025. Ante tal situación, tienen que negociar una eventual renovación de sus vínculos.

El otro campeón que pasó por Universidad de Chile

A su vez, hay que mencionar que el flamante campeón de Primera B fue dirigido por Cristián Muñoz. El retirado volante alcanzó un título con Universidad de Chile durante su carrera como jugador: el Torneo de Apertura 2004.

En resumen…