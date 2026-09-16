Mario Salas ya comenzó su trabajo al mando de Cobreloa. El ‘Comandante’ arribó este martes a Calama tras la salida de César Bravo y rápidamente dirigió su primera práctica con el plantel loíno, dando inicio a su ciclo en la recta final de la Primera B, donde el objetivo es uno solo: salir campeón y ascender a la Liga de Primera.

Tras el entrenamiento, el joven atacante Yastin Navarro conversó con el medio local En La Línea y valoró el recibimiento que tuvo el nuevo cuerpo técnico. “Fue muy bueno el recibimiento que nos dio el profesor. Venía con las cosas claras y sabe que debemos ascender. Independientemente del cambio que tuvimos, que fue muy de repente, nosotros lo afrontamos de muy buena forma, porque el objetivo sigue ahí y es el mismo”, manifestó.

El futbolista también entregó detalles del primer entrenamiento dirigido por el ‘Comandante’. “Fue una práctica muy intensa. Se nota que le gusta presionar harto y nosotros, como el grupo unido que somos, estamos para hacer lo que él nos pida”, indicó el canterano loíno.

Bajo el mando de Mario Salas, el elenco Naranja tendrá como primer desafío la llave de octavos de final de Copa Chile ante Coquimbo Unido, aunque para Navarro el principal objetivo sigue estando en la Primera B. “Sabemos la importancia de la Copa Chile y obviamente vamos a representar a Cobreloa de la mejor manera, porque este club tiene que pelear todos los torneos. Pero nuestro foco está en ascender y en el partido con Wanderers”, expresó.

Finalmente, el extremo izquierdo se refirió a la inesperada salida de César Bravo y reconoció que el plantel quedó afectado por el despido del DT. “Fue todo muy de repente y nos enteramos prácticamente junto con ustedes (los periodistas). Quedamos dolidos, pero sabemos que el objetivo sigue siendo el mismo. Estas situaciones no nos pueden afectar más de lo normal, porque el foco está en conseguir el ascenso”, cerró.

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Tabla de posiciones Primera B

En síntesis…

Inicio del ciclo: Mario Salas asumió en Cobreloa tras la salida de César Bravo y dirigió su primera práctica imponiendo alta intensidad y presión.

Mario Salas asumió en Cobreloa tras la salida de César Bravo y dirigió su primera práctica imponiendo alta intensidad y presión. Plantel enfocado: Yastin Navarro reconoció el impacto por la partida de Bravo, pero valoró el estilo de Salas y el compromiso del grupo.

Yastin Navarro reconoció el impacto por la partida de Bravo, pero valoró el estilo de Salas y el compromiso del grupo. Prioridad absoluta: Aunque debutará ante Coquimbo por Copa Chile, el plantel reiteró que el objetivo principal es lograr el ascenso en la Primera B.