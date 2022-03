Arturo Vidal comandó este domingo un nuevo empate del Inter de Milán, la cual salvó Alexis Sánchez en los minutos finales. No es un buen presente el que vive el elenco lombardo en el fútbol italiano, pero el centrocampista poco a poco comienza a mentalizarse en los cruciales partidos que se le aproximan a la Selección Chilena en el término de las Eliminatorias.

Previo al partido que se disputó durante esta jornada, el centrocampista tuvo un mano a mano con Enzo Olivera y con quien conversó con TNT Sports, sobre los importantes desafíos que se le vienen a la Selección Chilena en partidos frente a Brasil y Uruguay, respectivamente, buscando conseguir un boleto a la cita mundialista de Qatar.

No obstante, mucho se ha hablado que este podría ser el “último” mundial de esta generación dorada que tuvo el fútbol chileno. Incluso, se entre lleva la posibilidad de que los jugadores, con el tiempo, vayan perdiendo terreno en La Roja para ir dándole sus puestos a las nuevas generaciones deportivas que vienen siendo considerados.

En esta línea, el centrocampista nacional fue claro y se sinceró al respecto dando a conocer que no tiene problema en dar un paso al costado para dar su lugar a nuevos futbolistas, pero fue enfático en señalar que no será fácil que lo saquen de no representar a Chile en los ámbitos deportivos.

“En algún momento lo dije o lo pensé de esa manera, pero creo que no (que sea su último Mundial). Seguiré luchando hasta que me dé, hasta que me digan que ya no puedo estar en la selección. Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal, pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la selección”.

Además, el futbolista agregó que “No voy a dejar a la selección, hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y que represente a Chile bien, yo no tengo ningún problema en dejar la selección, pero de mi parte no la dejaré”, sentenció al respecto.