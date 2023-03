La Selección Chilena está preparando su compromiso amistoso contra Paraguay y Eduardo Berizzo nuevamente está en el ojo del huracán por su nómina y en que nuevamente se repiten varios nombres que no convencen al medio y a los hinchas.

En cuanto al medio, Manuel De Tezanos aseguró que existen factores que no logra comprender y le cayó con todo a la lista de convocados por parte del técnico argentino en La Roja.

"Hay varias cosas que no entiendo. Primero, lo que quiere el entrenador, no entiendo. No sé a qué quiere jugar, porque es un híbrido. Entre defensas, quiere ser un equipo fuerte defensivamente", comenzó diciendo el periodista en Todos Somos Técnicos.

"No sé qué pretende con la nominación de (Gabriel) Arias, no quiero caerle a Arias, pero ya lo probaron en una Copa América y no rindió y llegaría al mundial con 38 años. ¿Por qué no llamas a uno joven? Y tienes a Brayan Cortés. Claudio Bravo te la doy, es el mejor arquero de la historia y hasta que siga así tiene que ser titular", agregó.

El DT aún no gana al mando de La Roja | Foto: Agencia UNO

Por último, no dejó afuera a otros nombres."Después (Diego) Valdés ¿Cuántas oportunidades va a tener? Tiene 30 años. (Jean) Meneses tiene 30 años. ¿Cuántos partidos más le dará a Nayel Mehssatou? Por más que tenga 22 años, pero la verdad está en el colista de Bélgica y no ha aportado nada que no pueda aportar alguien que juega acá, pero ¿cuántas veces más insistirá con los mismos nombres?", cerró.