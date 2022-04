Una de las polémicas que se vivió en la Selección Chilena se vivió en la Copa América. En aquel momento el problema se vivió en medio del inicio de la pandemia, donde en medio de los importantes cuidados que debían tener cada una de las delegaciones, el elenco nacional rompió todo tipo de protocolo.

Todo se generó en su debido momento por el ingreso de un peluquero al hotel de concentración previo a un partido, el cual con el pasar las horas se fue aumentando en la problemática y que pudo costar caro, al perder jugadores importantes en un torneo de tan envergadura.

Martín Lasarte, exentrenador nacional, conversó de manera exclusiva durante este lunes con ESPN F90 Chile donde entregó detalles de una charla que debieron tener con los jugadores y la cual se generó de forma fuerte e importante, además de quedar sorprendido por el momento que se vivió.

“Hubo un problema en el transcurso de la Copa América en relación con lo que estás dejando caer, si algún problema, cosa que a nosotros nos sorprendió. Nunca pensé que, a este nivel de selección, jugadores con un gran trayecto recorrido. También tengo que decir que eso fue el puntapié inicial para un recorrido fantástico”.

Sobre esta misma línea, el entrenador agregó que “A mí me sorprendió, ¿Cómo es que esto pasa a este nivel? Si a mí me tocara estar, estaría con la mantita hasta acá, esperando la hora de comer, entrenador, no sé, me parece. Yo no voy a relatar las situaciones, lo que no se comentó en ese momento me parece cobarde hablarlo después”.

Para finalizar la idea, el entrenador añadió que “Ya pasó, eso comento, el problema que pasó ese día, fue el puntapié inicial para tener una relación buena. No fue una charla, fue una charla fuerte, una charla importante”.

No obstante, el entrenador se mostró emocionado además por los mensajes que recibió por los jugadores que militan en Europa, sobre todo, quienes se tomaron el tiempo para agradecer y enviar buenos deseos al estratega.

“Lo jugadores estuvieron comprometidos, tendría que mostrarte los mensajes, no tienen porque… ¿Por qué me tienen que mandar un mensaje después de que todo terminó? Jugadores con los que no estoy involucrado, a mí me emocionó recibir algunos mensajes de jugadores que juegan en Europa con los que yo no había tenido y que sin embargo la devolución fue fantástica”.