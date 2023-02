Ya han pasado varios años de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la cual la Selección Chilena estuvo a un paso de la gloria y de eliminar al anfitrión pero una fatídica tanda de penales en el Estadio Mineirao acabó con la ilusión de los hinchas y jugadores nacionales.

Dos jugadores que a lo largo de su carrera han mostrado un fuerte temperamento han sido el volante-defensor Gary Medel y el ariete Alexis Sánchez, integrantes de la denominada Generación Dorada, los cuales llegaron a dicho Mundial en un gran momento, pero su liderazgo en la Roja hizo que se formara una discusión en un entrenamiento en suelo brasileño, el cual llamó la atención de sus compañeros y del cuerpo técnico comandado por Jorge Luis Sampaoli.

Medel y Sánchez han compartido durante varios años en el camarín de la Roja | Foto: Selección Chilena

Iván Pardo fue uno de los tantos sparrings que el casildense llevó para que acompañaran a la delegación chilena al país de la samba, y así estos ganaran experiencia para un futuro cercano. Precisamente el ex O´Higgins de Rancagua reveló detalles de una pelea que tuvieron el "Pitbull" y el "Niño Maravilla" en Brasil.

“Lo recuerdo bien. Gary (Medel) le recriminó una jugada a (Alexis) Sánchez y él le contestó. En ese momento, Medel lo empieza a putear y ahí Alexis se choreó. Agarró su camiseta con el peto y lo botó. Se fue del entrenamiento”, dijo el ahora volante de Trasandino de Los Andres a AS Chile.

"Todos después le pedían que por favor volviera a entrenar, pero él no quería. Estábamos atónitos. Sampaoli y Becaccece no lo podían creer. Después, se acercó Valdivia a conversar con Alexis y le dijo que no estaba bien que se fuera del entrenamiento, pero Sánchez no quería saber de nada porque Gary lo sacó de quicio. Después se notó que todo quedó ahí. Que no se arrastraron con la enemistad", cerró.

Lo cierto es que Medel y Sanchez cada vez que pueden se demuestran el cariño que se tienen a través de redes sociales y cuando estan en las diversas nóminas de la Roja, dejando atrás sus discusiones.