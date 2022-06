Esta semana será crucial para que la Selección Chilena pueda conocer el veredicto de la FIFA sobre la denuncia que realizó por el caso de Byron Castillo por su dudosa nacionalidad, la cual tiene ilusionado a los fanáticos de La Roja por la posibilidad de asistir al Mundial de Qatar 2022 ante esta situación.

Por aquello, el volante nacional que milita en el Cádiz de España Tomás Alarcón dialogó con TNT Sports y se refirió a como ha vivido la Selección las horas previas a esta importante decisión, en donde reveló que existe demasiada incertidumbre por la sentencia.

"Hemos hablado más de los entrenamientos y la forma en que queremos jugar, pero no te voy a mentir: obviamente sí se habla y es algo de lo que todos estamos pendientes. También estamos conscientes de que hay una posibilidad de no ir, es algo que no depende de nosotros”, inició indicando Alarcón.

El mediocampista sin duda que mantiene la ilusión de poder disputar el Mundial de Qatar 2022 por este caso, en donde revela que es algo que cualquier jugador sueña en poder disputar la mayor cita planetaria del fútbol.

Tomás Alarcón se ilusiona con que Chile vaya al Mundial | Foto: Getty Images

"Es algo que cualquier jugador sueña, todos queremos jugar un Mundial, todos anhelamos eso. Y obvio que eso te puede cambiar la vida, es algo que le cambia la vida a muchas personas", señaló en TNT Sports.

Finalmente, Alarcón se explayó con la importancia de poder asistir a un Mundial, la cual es algo que puede cambiar la vida de cualquier jugador pensando en su carrera futbolística y de poder defender a la Selección en dicha instancia.

"Es un trabajo de muchos años donde se puede consagrar con una ida al Mundial, donde juegan los mejores países del mundo, donde hay mucho trabajo detrás que la gente no ve. Cada uno de los jugadores podría cambiar su futuro después de un Mundial. Hay muchas cosas que conllevan a tener intacta esa ilusión y sea cada vez más grande", cerró