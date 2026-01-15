Hace exactamente nueve años, “La Roja” ganó su último torneo. En donde conquistó la China Cup, un campeonato jugado en Nanning, China. Donde participó Croacia, Islandia, China y por supuesto Chile.

En este torneo iniciado desde las semifinales, comenzó con los cruces entre los locales contra Islandia, y por otro lado la subcampeona del Mundo en 2018 frente a la Selección Chilena. Una plantilla entre la que se encontraban jugadores que actualmente están retirados del fútbol profesional y otros que permanecen en el mismo equipo.

En el primer cruce, los locales caerían por 2-0 frente a los islandeses, en donde tendríamos el primer finalista. Por otro lado en el encuentro jugado el 11 de enero, Chile se impondría por 4-1 en los penales, tras haber igualado por 1-1 en los 90′ minutos de juego.

La figura del encuentro fue Cristopher Toselli, quien atajó dos penales y actualmente es el arquero suplente de Universidad de Chile. Luego el 15 de enero de 2017, Ángelo Sagal sería el encargado de guiar a Chile hacia la victoria tras anotar el único gol del encuentro y así proclamar a la selección como campeona del campeonato asiático.

Nómina China Cup 2017

En ese mismo año La Roja jugaría la Copa Confederaciones. Certamen donde tras realizar una gran campaña llegaría a la final frente a Alemania, pero que lamentablemente caería por 1-0 por un error en la zaga defensiva.

La Roja campeona en 2017

Algunos jugadores que fueron parte de la plantilla del torneo asiático en 2017, fueron también bicampeones de América en aquellos gloriosos años en 2015 y 2016. Entre los cuales se encuentran ciertos futbolistas que se retiraron del fútbol profesional.

¿Qué fue del plantel campeón de la China Cup?

Los guardavallas, Cristopher Toselli y Gabriel Castellón actualmente defienden la camiseta de Universidad de Chile, mientras que Darío Melo, es actual jugador de Universidad Católica.

Por otro lado en la defensa, Jean Beausejour y Gonzalo Jara se encuentran retirados del fútbol profesional. Mientras que Óscar Opazo tras su reciente salida de Colo Colo se encuentra sin club. Guillermo Maripán es actual defensor titular del Torino de Italia, Paulo Díaz vive una inminente salida de River Platetras pasar de ser capitán y titular a ser cortado por el técnico. Y Branco Ampuero es actual defensor titular de la UC.

En la zona de los volantes, Carlos Carmona sería el único retirado, ya que Cristian Cuevas se encuentra en la UC, César Pinares en Deportes Limache, Esteban Pavez continúa en Colo Colo, Leonardo Valencia en Deportes Concepción, Rafael Caroca en Huachipato y Pablo Galdames en Independiente.

En el caso de los artilleros, José Pedro Fuenzalida y Esteban Paredes colgaron los botines. Mientras que Junior Fernandes junto a Martín Rodríguez militan en la segunda división de Turquía, Ángelo Sagal en el fútbol de Grecia. Por último Ángelo Henríquez volvió al fútbol nacional tras llegar a Deportes La Serena y Álvaro Ramos continúa en Deportes Iquique.