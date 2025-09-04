La Selección Chilena que ya no contaba con chances de ir al Mundial de 2026 cayó inapelablemente ante el temible Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná.

Aunque La Roja no mostró volumen ofensivo en la primera parte, logró aguantar bien la primera media hora de juego en que el “Scratch” avasalló sobre territorio del equipo de Nicolás Córdova. Sin embargo, a los 38, Estevao rompió el cero y puso el primero para la verdeamarela.

Y cuando la Selección Chilena lograba dar destellos de buen fútbol y comenzaba a acercarse al pórtico de Alisson Becker, el recién ingresado Lucas Paquetá le dio un mazazo al equipo de todos poniendo el 2 a 0.

Cuatro minutos más tarde, a los 76′, Guimaraes selló la goleada de Brasil sobre Chile y le dio el golpe de KO a los nacionales.

Los mejores memes tras la caída de la Selección Chilena ante Brasil

Como es habitual en cada caída de nuestra escuadra y los hinchas ya se acostumbraron a pasar el sufrimiento con risas, los mejores memes tras la derrota de la Selección Chilena ante Brasil no se hicieron esperar.

No fueron tan contundentes como en la era de Ricardo Gareca. Tal vez por lo nuevo del equipo y también lo improvisado de nuestro DT Nicolás Córdova, quien dentro de poco debe guiar a la Sub-20 en el Mundial a realizarse en nuestro país. Pero de que hubo memes, hubo memes.