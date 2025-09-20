Alexis Sánchez regresó a La Liga con la misión de aportar experiencia y jerarquía al Sevilla, club que atraviesa un proceso de reconstrucción, y en su debut ya dejó muestras de su talento con una asistencia de taco en el empate 2-2 frente al Elche.

La hinchada andaluza lo recibió con entusiasmo, valorando su carácter competitivo y su capacidad para marcar diferencias incluso en tramos cortos de partido.

Este presente en España no solo es relevante para el Sevilla, sino también para la Selección Chilena. Alexis no fue considerado por Nicolás Córdova en las últimas convocatorias de Eliminatorias.

Alexis Sánchez y un posible retiro de la Selección Chilena

Lo cierto es que su ausencia en los últimos cotejos ha avivado los debates sobre su estado físico, su rendimiento y el rol que aún puede cumplir con La Roja.

Sin embargo, el Niño Maravilla abrió su corazón y conversó con AS Chile sobre lo que se viene al Equipo de Todos y su continuidad en el combinado criollo.

“Por supuesto, es mí país. Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la selección”, dijo el tocopillano.

Alexis Sánchez es el goleador histórico de la Selección Chilena | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, sentenció.