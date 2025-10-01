La Selección Chilena busca el recambio, pero un histórico se opone a renunciar a su opción de representar al país. Ese es el caso de Alexis Sánchez, que sueña con volver a ser citado al combinado nacional.

A pesar de sus 36 años, el delantero del Sevilla FC se esmera día a día para poder utilizar la camiseta de La Roja. Al menos, así lo afirmó uno de sus compañeros en el conjunto andaluz.

¿Su nombre? Gabriel Suazo. El lateral izquierdo y capitán de Chile en su nueva generación, aseguró que el oriundo de Tocopilla está ilusionado con retornar a las nóminas nacionales.

“A la selección siempre van grandes jugadores, pero eso lo decide el cuerpo técnico. Alexis es un tremendo jugador y perfectamente podría ir a la selección, sin ningún problema“, comentó el zurdo.

Luego, agregó: “Sigue siendo un jugador competitivo y lo está demostrando en Sevilla (…) Está trabajando al máximo para poder volver a la selección, creo que está convencido de eso“.

Gabriel Suazo se refirió al eventual retorno de la Alexis Sánchez a La Roja. (Créditos: Photosport)

El retorno de Alexis Sánchez a La Roja

Finalmente, Gabriel Suazo le dejó la decisión al próximo DT de la Selección Chilena. Por el momento, el Niño Maravilla no ha sido considerado por Nicolás Córdova para los siguientes amistosos.

“La decisión pasa por el entrenador que esté al mando del equipo nacional (…) Lo veo muy bien, muy contento, disfrutando de lo que él más ama, que es jugar al fútbol, con esa hambre y ambición que tiene él por ganar”, cerró.