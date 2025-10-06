En los últimos días, el entrenador nacional, Nicolás Córdova generó bastante debate por lo que fueron sus dichos por el desempeño de la Selección Chilena sub 20, en la que el DT se ha aferrado mucho a sus estadísticas, a pesar de los negativos resultados.

Sobre esto, en los últimos días el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz conversó con Radio Cooperativa y fue consultado sobre si es de seguir en esa línea de quedarse en lo que son las estadísticas y predominar en la posición, en la que se mostró un opositor claro a lo que son estos registros.

“A mí particularmente no, si me gusta tener la posición, pero ser agresivos, si no somos agresivos y no atacamos el arco, el fútbol se gana con goles”, parte señalando Ortiz.

En esa misma línea, el estratega argentino indica que los equipos deben saber trabajar en lo que es el tema de la posición, pero también, ese dominio tiene que ser ratificado con goles, ya que con aquello es como se marca diferencia.

Los dichos de Córdova han generado debate | Foto: Photosport

“La posición la puedes tener, la calidad la tienes, pero si no somos incisivos de querer buscar el gol, la porcentualidad de la tenencia no me hace ganar partidos”, remarca.

Ortiz y lo que busca instaurar en Colo Colo

Finalmente, Ortiz es claro en señalar de que en Colo Colo busca poder imponer su sello futbolístico, el cuál sabe que la posesión es importante, pero no es lo más fundamental, ya que apunta que lo primordial es ser efectivos y agresivos al atacar.

“Insistir, buscar, tratar de que ellos entiendan por donde es, la posesión si (es importante) por la calidad de jugadores que tenemos, pero si no somos punzantes a la hora de atacar, no vamos a ganar los partidos”, cerró.