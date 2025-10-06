Para nadie es un misterio que Arturo Vidal fuera uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Chilena. Sus pasos por clubes como Barcelona, Bayern Münich, Inter y Juventus lo avalan. Sin embargo, tampoco es mentira que la edad no perdona a nadie y el paso de los años comienzan a notarse en su nivel.

Hoy en Colo Colo, el “King” ya ha quedado relegado de La Roja en la mayor parte de las últimas convocatorias. Sin embargo, pese a todo antecedente, el volante albo no echa pie atrás y asegura que no tiene en mente dejar de vestir la camiseta del “Equipo de Todos”.

Así lo hizo saber en diálogo con TNT Sports donde habló de varios temas, entre ellos, su continuidad tanto en el “Cacique” como el seguir siendo (tal vez) un aporta para la escuadra nacional.

“No se ha acabado la selección, yo sigo jugando al fútbol, hasta el día que juegue fútbol, voy a estar preparado para la selección y dispuesto para apoyar y ayudar en lo que sea”, dijo el “Rey Arturo” sin titubear.

Arturo Vidal asegura que mientras siga vigente nunca se negará a defender los colores de La Roja (Photosport).

Con los albos, el deseo del jugador sigue siendo el de siempre, seguir compitiendo y dando todo de sí: “Ese es mi objetivo claro cuando me retire (ser DT), pero todavía no tengo pensado en retirarme, estoy cada día más feliz disfrutando al máximo, hoy en Colo Colo me volvió todas las ganas del mundo de sacar esto adelante, se me renovó un año más, así que espero que el otro año sea mucho mejor”.

Arturo Vidal desliza su crítica hacia Nicolás Córdova

Mientras se desarrolla el Mundial Sub 20 en nuestro país, Arturo Vidal también fue consultado por el desempeño de Chile en este certamen, más específicamente por el trabajo de Nicolás Córdova al mando del equipo.

“Difícil, porque no he trabajado con él, si me preguntas a qué juega la selección, no te puedo decir porque no entiendo a lo que juega. Veo ganas en los muchachos, están haciendo lo posible, pero más allá no puedo decir, porque no hay una idea, no hay una forma de atacar ni defender”, remarcó.

“no sé que está trabajando, no sé cuánto tiempo lleva trabajando que no se ha visto el trabajo”, cerró.