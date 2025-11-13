El fútbol europeo sigue siendo un imán para jóvenes talentos en búsqueda de consolidar su carrera. En este escenario, los clubes no solo buscan jugadores experimentados, sino que también apuestan por promesas que puedan formarse y adaptarse al ritmo del fútbol profesional.

Dinamarca, y en particular el FC Midtjylland, se ha posicionado como un destino atractivo para futbolistas jóvenes gracias a su sistema de desarrollo de cantera y su presencia en competencias europeas, lo que permite a los jugadores crecer dentro de un entorno competitivo y exigente.

En este contexto, un joven con raíces chilenas llamó la atención del club danés, sumándose a la lista de talentos donde hay depositada grandes expectativas. ¿De quién se trata?

Nathaniel Pérez Torres, el chileno que jugará en el FC Midtjylland

El equipo donde actualmente juega el chileno Darío Osorio, confirmó la contratación de Nathaniel Pérez Torres, futbolista de 16 años con raíces chilenas (por su padre), suecas y mexicanas (por su madre), que llega proveniente desde las inferiores del Malmö de Suecia.

“La incorporación de Nathaniel demuestra la solidez de nuestra estrategia de captación de talentos en el ámbito europeo. No sólo competimos a nivel nacional, sino que ganamos partidos contra clubes de las ligas más importantes porque ofrecemos un entorno de desarrollo del más alto nivel”, comentó el director de la cantera, Bent Christensen, en la página oficial del club.

Nathaniel Pérez Torres junto a su padre y su madre en la presentación del Midtjylland | FOTO: @fcmidtjylland

Por su parte, Pérez Torres manifestó su entusiasmo por la oportunidad: “Estoy muy emocionado. Me he sentido como en casa desde el primer momento. Además, creo que los planes para mi futuro son realmente prometedores. Llego a un gran club… Mi objetivo es debutar como profesional aquí en el club, y ojalá a una edad temprana”, dijo.

Ahora habrá que seguir de cerca si el ex Universidad de Chile y el entorno del joven Pérez Torres logran convencerlo de optar por la Selección Chilena en un futuro cercano.

En síntesis…

Nathaniel Pérez Torres, joven chileno de 16 años con raíces suecas y mexicanas, fue fichado por el FC Midtjylland de Dinamarca, donde buscará continuar su formación y debutar como profesional.