Finalmente se acabó el sufrimiento para La Roja. La Selección Chilena cerró las Clasificatorias Sudamericanas en el último lugar, terminando un ciclo horroroso, pero con la ilusión de iniciar un nuevo período.

Nicolás Córdova tomó este verdadero “fierro caliente” con el equipo de todos ya eliminado. Tenía que enfrentar a Brasil y Uruguay, dos selecciones históricamente complicadas para Chile. Si bien cayó en uno y empató el otro, hay jugadores que dejaron muy buenas sensaciones para el futuro.

Y a pesar de que el “Nico” está al mando de las divisiones menores y encabeza a la Sub-20 que estará disputando el Mundial de la categoría en nuestro país, hay quienes piden su permanencia en el banco de La Roja.

Así lo ve Jean Beausejour, histórico bicampeón de América con Chile que pide la permanencia del exDT de Palestino en la Selección: “Hay una evolución palpable. Un sudamericano Sub-15 con buenos resultados, Sub-17 que va a un Mundial, Sub-20 que clasifica a un hexagonal”.

Los fundamentos de Beausejour para mantener a Nicolás Córdova como DT de La Roja

Si bien el “Bose” quiere ver a Córdova con el buzo de la selección mayor, teme que el trabajo en las selecciones menores quede a la deriva.

“Cuando uno ve las selecciones menores tiene una identidad clara, a partir de ahí es la pregunta que se tiene que hacer la dirigencia. ¿Ponemos a Nico Córdova que tiene todas las capacidades para hacerse cargo de la selección mayor o lo dejamos a cargo de las selecciones menores?”, recalcó el exlateral en su condición de panelista de ESPN.

Jean Beuasejour asegura que el Nico Córdova tiene todas las capacidades para hacerse cargo de La Roja (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Eso es lo relevante del trabajo de las divisiones inferiores. No me desagrada nada (que Córdova sea DT), pero me gustaría que la dirigencia le diera continuidad a este trabajo”, cerró.