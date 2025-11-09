El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, le dio una larga entrevista a La Tercera donde tocó varios temas, y uno de ellos fue la de los fracasos de los entrenadores de la selección chilena, donde literalmente el mandamás se lavó las manos.

En efecto, el uno de la ANFP desligó responsabilidades afirmando que él no eligió ni a Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca.

“Yo no elijo a los técnicos. Siempre ha habido un gerente deportivo, de Selecciones, que hace una investigación con un grupo de asesores internos y externos, que lleva una terna al directorio de la federación y propone el técnico que tiene que ser. Yo nunca he elegido un técnico por mí solo. Jamás”, aseguró.

Respecto al estratega que comandará el destino de La Roja rumbo al Mundial de 2030, Milad dejó en claro que aunque suenen Manuel Pellegrini y Gustavo Álvarez “acercamientos, no. Yo creo que esa es una pregunta para el Gerente de Selecciones. Cuando haya una entrevista en la que se requiera que acompañe, yo encantado voy, pero es una tarea del gerente”.

Pablo Milad asegura que cumplirá su mandato hasta el último día

Pablo Milad no piensa en renunciar a la ANFP

“No. Yo tengo un compromiso. Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día de noviembre (de 2026) que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación”, indicó.

Agregando que “tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen”.

