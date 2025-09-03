La Selección Chilena empieza a ultimar detalles antes de su viaje a Brasil para lo que será su duelo ante la Selección Brasileña por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Maracaná.

Para este partido, el DT de ‘La Roja’, Nicolás Córdova ha trabajado de manera intensa junto a sus jugadores para preparar de buena forma lo que serán estos dos últimos duelos de clasificatorias, en la que busca cambiar la imagen de la selección con un equipo renovado.

En su primer duelo ante Brasil, el estratega nacional cuenta con dos grandes dudas dentro de su equipo, en la que no sabe si contará o no con la presencia de dos de sus convocados: Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto.

Así lo confirmó en las últimas horas el periodista, Cristopher Brandt en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que indicó que ambos jugadores trabajan diferenciado y aún no sabe si podrán ser opción para el duelo con Brasil.

Kuscevic es duda | Foto: Photosport

“Benjamín Kuscevic, viene saliendo de un desgarro en un partido de Copa Libertadores y el otro es Bruno Barticciotto, que llegó con una molestía muscular, no ha entrenado con el resto de sus compañeros, él no jugó en su último partido con Santos Laguna porque se quiso cuidar y quiere sumar minutos en la selección, pero esto lo definirá el cuerpo médico de Nicolás Córdova”

De esta forma, en ‘La Roja’ se seguirá de muy cerca lo que es la situación de ambos jugadores, en la que esperan poder ser una opción para el duelo ante Brasil o si se resguardarán pensando en el último partido ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.