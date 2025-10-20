La Selección Chilena pudo tener una importante estrella entre sus filas para lograr el recambio. No obstante, el jugador en cuestión decidió jugar por el país en el que nació: Argentina.

Si bien fue considerado en las categorías inferiores de La Roja (alcanzó a jugar encuentros amistosos), se inclinó por vestir la camiseta albiceleste. Ese el caso de Ian Subiabre.

La promesa de River Plate -con cláusula de 100 millones de euros- tuvo la posibilidad de jugar por Chile, pero dicho vínculo se esfumó. ¿Por qué? Su padre lo confesó.

En conversación con AS Chile, Martín Subiabre entregó la razón por la que su hijo representa los colores de la vecina nación. Según detalló, fue un tema de interés desde el otro lado de la cordillera.

“Mi papá nació en Puerto Montt. De hecho, el otro día vino familia de ese lugar, pero él nunca influyó, nunca se metió. Decidimos por la Selección Argentina porque lo llamó más veces (que Chile)“, destacó.

Ian Subiabre fue convocado a la series inferiores de la Selección Chilena, pero se inclinó por Argentina. (Photosport)

Debutó por la Selección Chilena

Cabe mencionar que Ian Subiabre se estrenó con la camiseta de La Roja en su categoría sub-17 en 2022. Con tan solo 15 años, fue nominado por el cuerpo técnico de Hernán Caputto.

En dicha oportunidad, el goleador zurdo jugó encuentros ante Colombia y Santiago Wanderers. Tras ello, el oriundo de Comodoro Rivadavia le puso fin a dicha historia y desapareció de las convocatorias para representar a Argentina.