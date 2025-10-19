La Selección Chilena Sub 17, bajo la dirección de Sebastián Miranda, se encuentra en la recta final de su preparación para la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA, el evento más importante de su categoría.

Esta vitrina es fundamental para la generación de recambio del fútbol chileno, y los ojos del país se fueron hacia la nómina definitiva.

Como es habitual en estos procesos, los clubes grandes del país aportan la base de las selecciones formativas. Universidad de Chile ha sido protagonista en la preparación, cediendo constantemente a varios de sus talentos del fútbol formativo a los microciclos de “La Roja”.

John Cortés, el delantero colombiano-chileno de la U que estará en el Mundial Sub 17

Uno de los nombres que ha generado mayor expectación en la cantera azul es el de un delantero que destaca no solo por su capacidad goleadora, sino también por su doble nacionalidad. ¿Quién es?

Se trata de John Cortés, una de las grandes “joyas” de las divisiones inferiores del Romántico Viajero, quien ya fue invitado a entrenar en varias ocasiones con el primer equipo de Gustavo Álvarez.

John Cortés celebrando un tanto con la camiseta de la U |FOTO: @fotografia_guillerj

Cortés, nacido en Colombia pero que llegó a Antofagasta a temprana edad, ha impresionado por su potencia física, su olfato de gol y su capacidad de jugar tanto como interior como extremo.

Con 1,75 metros de estatura, fue uno de los jugadores elegidos por Miranda para integrar la nómina que representará a Chile en Qatar.

¿Cuándo se disputará el Mundial Sub 17 en Qatar?

La Copa Mundial de Fútbol Sub-17 se llevará a cabo en Catar con jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2008. Se celebrará del 3 al 27 de noviembre.