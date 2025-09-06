La Selección Chilena sufrió una dura derrota en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo de todos sumó una nueva caída, esta vez a manos de la poderosa Selección de Brasil, quien la derrotó por 3-0 en el Estadio Maracaná.

Tras lo que fue este duelo, el periodista nacional Cristián Arcos habló en exclusiva con Bolavip Chile y comentó lo que dejó esta nueva derrota para el equipo que hoy comanda Nicolás Córdova, en la que es muy radical por el presente que vive ‘La Roja’.

“Sí, la peor eliminatoria de la historia no podía terminar de otro modo, le falta un partido a Chile, pero está prácticamente condenado a ser último, porque es el peor equipo de las eliminatorias con distancia”, parte señalando Arcos.

A pesar de la caída, el comunicador destacó las actuaciones de algunos jugadores en este partido, como la de Lawrence Vigouroux y la de Fabián Hormazábal, quienes siente que estuvieron a la altura de este duro desafío de enfrentar a la Brasil de Carlo Ancelotti.

Chile cayó ante Brasil| Foto: Photosport

“Chile la sacó barata, hubo una buena tapada de Vigoroux, se vieron algunas cosas interesantes en el primer tiempo con algunos jugadores, como Hormazábal y el mismo Vigoroux, pero las distancias son enormes con un Brasil que trotó”, remarca.

Finalmente, Arcos mostró toda su desazón por lo que fueron estas Eliminatorias Sudamericanas por parte de la Selección Chilena, en la que de no existir sorpresas en esta última fecha, el equipo de todos quedará en el último lugar de la tabla de posiciones, en una de las clasificatorias más paupérrimas en la historia.

“Cuando aceleró, te hizo dos goles y para qué más, hay muchísimo que hacer, este partido no es concluyente, ni para bien ni para bien, para un equipo que apenas tiene 10 puntos y va último con distancia. Chile está condenado a ser último, es muy difícil que Chile no termine último en estas clasificatorias”, cerró.