La Selección Chilena sufrió una dura derrota por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que ‘La Roja’ cayó por 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná.

A pesar de esta dura derrota, el ex portero nacional Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para destacar la labor del golero que debutó con el equipo de todos: Lawrence Vigouroux, a quien lo elogió.

“Hizo un muy buen partido creo yo, incluso el segundo y el tercer gol, con un poquito más de astucia o más bagaje del lateral, lo podrían haber evitado. Las dos pelotas las toca y casi que las saca. Jugó bien con los pies, estuvo sólido, pero así y todo le llegaron muy poco creo yo”, partió señalando Herrera.

Ante su buena actuación, el ídolo de la Univerisdad de Chile dejó un mensaje muy claro dentro de ‘La Roja’, en la que pidió más minutos para Vigouroux en e arco de la selección, en la que indica que tiene las condiciones para quedarse con el arco de Chile.

“Vigouroux tiene que jugar más, porque de verdad acá en Chile, cuando estuvo en Everton, prácticamente no jugó, a mí me hablaron de él. Ahora en su club juega, y aparte no es menor que juegue en la Championship y sea titular“, explicó.

Vigouroux debutó con La Roja | Foto: Photosport

A pesar de haber debutado a los 31 años, el ‘Samurai’ no duda en que el guardameta del Swansea City tiene todas la condiciciones para adueñarse del arco de ‘La Roja’ por los próximos cinco años, como mínimo, si sigue mostrando un buen nivel.

“Igual deambuló mucho tiempo siendo tercer arquero o segundo, como que le costó mucho consolidarse, entonces se consolida como a los 28 años en tercera o cuarta división y después pasa a la Championship porque tuvo muy buenos años. Yo creo que tiene capacidades, es un arquero para cinco años más“, agregó.

Herrera y su vivencia con Vigouroux

Concluyendo, Herrera reveló una situación que vivió con Lawrence Vigouroux en la Selección Chilena, en la que en sus primeros pasos en el equipo de todos, Vigouroux se acercó a Herrera y Claudio Bravo para hablar con ellos, en la que tuvieron una conversación.

“Yo me acuerdo que una vez nos fue a ver al hotel, con la selección fuimos a jugar con Inglaterra parece, él nos andaba viendo y se acercó a nosotros con Claudio (Bravo), que estábamos yendo a entrenar, y nos dijo que era arquero también y todo el cuento, debe haber tenido 20 y tantos, una cosa así, era chico”, cerró.