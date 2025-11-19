La Selección Chilena poco a poco se comienza a levantar después de la lamentable eliminación en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde el combinado nacional remató en el último lugar de la tabla de posiciones.

Con victorias ante Perú por 2-1, Rusia 2-0 y nuevamente Perú 2-1, Chile lleva tres victorias de manera consecutiva y de a poco los hinchas vuelven a creer en un equipo que no tiene figuras descollantes, pero sí podría eventualmente alcanzar un rendimiento que permita soñar.

“Chile necesitaba ganar porque su imagen sigue en el sótano, pero necesitaba el triunfo y al menos levantan un poco el ánimo a la gente y que haya esperanza de que se pueda recuperar”, fue el análisis del periodista Rodrigo Vera en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Vigouroux se afirmó en el arco de La Roja. | Foto: Photosport

¿Lo mejor? Vera no se pierde y asegura que “Si algo dejó esto es que Vigouroux ya era una realidad, y ahora estos partidos lo instalan a nivel selección; para la opinión pública y venga el técnico que venga ya no lo podrá borrar”.

“Si uno puede rescatar algo, es que Nicolás Córdova instala a Lawrence Vigouroux en el arco de Chile”, complementó sobre la aparición del portero chileno que parece haberse consolidado en el puesto.

Ahora, habrá que esperar a noticias por parte de la ANFP sobre cuándo volverá a jugar la Selección Chilena, ya que, de momento, no tiene amistosos confirmados para la temporada 2026 que servirá como preparación para los desafíos a futuro.

En síntesis

Selección Chilena lleva tres victorias consecutivas ante Perú (2-1), Rusia (2-0) y Perú (2-1).

Chile fue último lugar en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.