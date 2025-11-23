Si bien parece lejano, las Eliminatorias de la Conmebol, si mantienen su formato, estarían comenzando dentro de un año. Sí, mientras que el foco de la FIFA está puesto en la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que iniciará en poco más de 7 meses, desde el organismo con base en Luque, Praguay, ya se anticipan para lo que será el Mundial 2030, en el que contará con tres países anfitriones.

Está todo dado para que Argentina, Uruguay y Paraguay clasifiquen directamente. Por lo tanto, los presidentes de cada una de las federaciones que componen la entidad sudamericana discuten cómo desarrollar su campeonato clasificatorio para el certamen en cuestión (en otras palabras, si continúan con el formato de todos contra todos o si transforman el torneo en una Liga de Naciones, con o sin Argentina, Uruguay y Paraguay).

La propuesta de un Mundial de 64 selecciones

Desde Conmebol ya presentaron informalmente en las oficinas de la FIFA en Nueva York la idea de aumentar la cantidad de participantes de la Copa de Mundo, de manera excepcional para la celebración del centenario del campeonato. En concreto, el plan que surgió en Sudamérica es el de que el número de competidores salte de 48 a 64.

Por consiguiente, todas las confederaciones ampliarán sus cupos, además de que Argentina, Uruguay y Paraguay podrían disputar por completo sus partidos de Fase de Grupos en condición de local (de hecho, por una cuestión de logística para el resto de los integrantes de las zonas afectadas también, ellos también disputarían sus duelos entre sí en Sudamérica).

Conmebol peleará por mantener sus 6 cupos y medio para el Mundial 2030

Independientemente de si la FIFA aprueba la moción de los 64 seleccionados, Conmebol irá por una cruzada histórica: que todos sus integrantes participen del Mundial 2030. ¿Cómo? Pidiendo que se le mantengan las 6 plazas y media, más allá de los tres anfitriones.

Es decir, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile dirimirán 6 pasajes directos y uno para el Torneo Clasificatorio Intercontinental (Repechaje). Viéndolo de esta manera parece un disparate, pero lo cierto es que la FIFA, hasta entonces, mantuvo los cupos de cada confederación por fuera de los que reciben automáticamente los anfitriones.

Por ejemplo, para Brasil 2014, Conmebol dispuso de cuatro cupos directos y uno para el Repechaje, tal como sucedió, por ejemplo, para Qatar 2022. Y es más, en la actualidad, Concacaf, que de antemano garantizó tres representantes con Estados Unidos, México y Canadá, sostuvo sus tres pases directos (ganados por Panamá, Haití y Curaçao) y los dos para el Torneo Clasificatorio que se disputará en marzo (Jamaica y Surinam).

