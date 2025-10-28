La selección chilena femenina que dirige Luis Mena había comenzado la Liga de Naciones con un empate sin goles ante Venezuela en la primera fecha y si tuvo problemas de finiquito en ese debut, pagó todas sus deudas este martes en El Teniente de Rancagua.

De hecho el primer gol de La Roja fue al minuto de juego, luego de una mano en el área boliviana, Sonya Keefe se puso frente al balón abriendo la cuenta ante el respetable público que llegó al estadio donde O’Higgins hace de local.

A los 9′ un tiro de esquina ejecutado por Yanara Aedo, fue conectado de cabeza por Keefe, quién marcó su segundo gol personal y el 2-0 para Chile.

A los 17′ Fernanda Pinilla con una volea de zurda puso el 3-0, aunque hubo revisión del VAR, se validó el gol de la ex Universidad de Chile.

Pero La Roja fue por más y cuando expiraba el primer tiempo, Yastin Jiménez conectaría un tiro de esquina para irse al descanso 4-0.

Como era de esperar, el segundo tiempo fue un monólogo, donde Chile defendió la amplia victoria ante un débil rival que venía de empatar sin goles con Ecuador en El Alto.

Sin embargo, Chile comenzaría con un gol inicial, de la mano de Nayadet López, la que marcaría el 5-0 definitivo.

La Roja estaba relajada en el pasto del Teniente, buscando el gol de María José Urrutia, de hecho el público pedía el gol de la delantera de Colo Colo, algo que lamentablemente no llegó.

¿Cuando vuelve a jugar Chile?

La Roja femenina ahora tendrá que viajar a Perú en noviembre para jugar con la selección del Rimac, y luego recibir a Paraguay.