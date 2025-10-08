La Roja no pudo contra México en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 y se despidió en Valparaíso con una humillante caída por 1-4 que dejó en evidencia el poco juego que tiene el equipo y las nulas ideas que aporta Nicolás Córdova.

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, estuvo presente en el panel de ESPN Chile y fue consultado por las famosas métricas, situación a la que respondió: “Con el tema de las métricas… yo soy muy particular. No le doy mucha importancia, me gusta que el jugador cumpla un rol en el campo de juego que yo considere importante”, dijo.

Chile se quedó afuera con escándalo. | Foto: Photosport

“Yo quiero que el jugador se enfoque en lo que uno quiere y pretende dentro del campo de juego. Después, hoy en día es algo importante, innovador, que se basan en esas estadísticas, pero yo soy un poco necio en ese sentido y creo que tiene que liberar la cabeza para desarrollar el máximo potencial en el lugar que ocupe”, complementó.

En esa línea, Córdova se desmarca de una polémica con las métricas de Nicolás Córdova y cierra: “No quiero decir que yo estoy en lo correcto, pero si el jugador hace lo que tiene que hacer y la función es la correcta, yo aplaudo”, remató.

Lo cierto es que Chile dijo adiós a la cita mundialista y lo hizo de mala manera, donde no mostró espíritu de lucha y fue sobrepasado por un equipo que seguramente ahora será candidato serio al título de campeón.

Juega La Roja adulta

La Roja adulta disputará un compromiso amistoso este viernes 10 de octubre a las 8 de la noche, compromiso que será ante Perú y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.