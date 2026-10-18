Chile vs. Australia: cuándo y dónde ver el debut de La Roja en el Mundial Femenino sub-17

El combinado nacional juvenil, dirigido por Vanessa Arauz, alista su estreno en el certamen internacional. Se disputará en Marruecos.

La Selección Chilena sub-17 tiene todo listo para su principal desafío de 2026: la Copa Mundial Femenina. Tras una larga espera, La Roja saltará a la cancha para medirse contra Australia.

Luego de aterrizar en Marruecos, el elenco dirigido por Vanessa Arauz ya afinó los últimos detalles antes de su participación internacional y enfocó sus entrenamientos en su estreno.

¿Cómo llega Chile? En la previa de su viaje rumbo a territorio africano, el combinado sudamericano registró dos amistosos: en primera instancia superó 1-0 al país anfitrión, Marruecos, para luego derrotar 2-1 a Nueva Zelanda.

Cabe consignar que la Selección Chilena clasificó a la Copa Mundial Femenina sub-17 tras alcanzar el tercer puesto en el Sudamericano de 2026. Consiguió boletos junto a Brasil, Argentina y Venezuela.

La Selección Chilena ya está en Marruecos para el Mundial Femenino sub-17. (Foto: La Roja)

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Australia?

El debut de La Roja en la Copa Mundial Femenina sub-17 será este lunes 19 de octubre. Su partido se disputará a contar de las 15:00 horas de Chile en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI.

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¿Dónde ver a La Roja en el Mundial Femenino sub-17?

El compromiso entre Chile y Australia podrá ser sintonizado por TV a través de Chilevisión (gratis) y DSports (pago). A su vez, será emitido mediante las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y MiCHV.